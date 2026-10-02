La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, acudió a la Fiscalía para poner en conocimiento una serie de mensajes que, según relató, pasaron de las críticas y los insultos a referencias directas sobre su ubicación y la intención de acercarse a ella.

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El episodio tiene como antecedente una intervención de la funcionaria ante la Comisión Séptima del Senado, el pasado 22 de septiembre, durante un debate de control político relacionado con el presupuesto de la entidad. Allí habló sobre la reorganización de programas del ICBF y provocó una discusión alrededor de sus declaraciones sobre el concepto de familia.

Según el relato recogido por Noticias RCN, después de esa intervención comenzaron a circular en redes sociales publicaciones que, de acuerdo con Restrepo, presentaban fragmentos de sus declaraciones sin el contexto completo. La directora sostuvo que esa situación provocó una reacción masiva en su contra y que se le atribuyeron posiciones que asegura no haber expresado.

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La funcionaria diferenció entre los primeros mensajes que recibió y los hechos que posteriormente consideró más graves. El 26 de septiembre llegó a su cuenta de Facebook una publicación con insultos que, según explicó, no calificó como una amenaza. Al día siguiente, la situación cambió cuando una usuaria hizo referencia pública a su ubicación en el aeropuerto de Cali.

¿Qué ocurrió con los mensajes dirigidos a Carolina Restrepo?

Restrepo explicó que la publicación sobre su ubicación le causó preocupación porque, además de identificar el lugar donde estaba, hacía referencia a la intención de acercarse a ella. La directora señaló ante el medio que posteriormente aparecieron otras menciones en las que se hablaba de verla personalmente.

El señalamiento central de la funcionaria consiste en que se difundió información sobre el sitio preciso en el que se encontraba y que, posteriormente, otras personas manifestaron públicamente su intención de acercarse. Por esa razón decidió llevar el caso ante la Fiscalía para que sean las autoridades las que determinen el alcance de estos mensajes y si existe alguna conducta que deba ser investigada.

#ServicioDigital | La directora del ICBF, María Carolina Restrepo, publicó en su cuenta de X un escrito que confirmó, una vez más, su concepto de la familia, luego de sus declaraciones en el Senado, que desataron una polémica. Esto fue lo que dijo. Amplíe esta y otras… pic.twitter.com/Jx9o5aLzwV — Caracol Radio (@CaracolRadio) September 27, 2026

¿Qué había ocurrido en el Senado?

La controversia comenzó durante la discusión sobre los programas del ICBF. Restrepo anunció cambios en algunas denominaciones y afirmó que “la familia es una, no son las familias”, declaración que fue cuestionada durante la sesión. La directora respondió posteriormente que sus palabras no se referían a la denominada familia tradicional.

Después de la polémica, Restrepo también cuestionó la forma en que se difundió el debate en redes sociales. Su versión es que circularon fragmentos de su intervención que no mostraban la totalidad de lo ocurrido durante la sesión y que eso contribuyó a una interpretación distinta de sus palabras.

Ahora la denuncia está en manos de la Fiscalía, que deberá establecer las circunstancias de los mensajes reportados por la directora del ICBF y determinar si existe responsabilidad por las conductas que ella puso en conocimiento de la entidad.

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