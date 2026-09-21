Por: EL PILON SA

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La Alcaldía de Valledupar anunció un proyecto para modificar el Decreto 0189 de 2026, con el fin de restituir a la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo la presidencia y la Secretaría Técnica de la Mesa Migratoria Municipal, así como la facultad de convocarla. Esta propuesta supone reversar la decisión tomada en marzo, cuando dichas responsabilidades habían sido trasladadas a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, un cambio que ahora está bajo revisión.

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La Mesa Migratoria fue instaurada en 2022 como una instancia consultiva que permite coordinar la respuesta institucional hacia la población migrante, refugiada y retornada en Valledupar. Según la información oficial, su función principal consiste en facilitar el diálogo y la articulación entre entidades municipales, organismos del orden nacional e internacional, y organizaciones sociales, con miras a crear soluciones conjuntas sobre salud, inclusión social, acceso al empleo, protección de derechos y atención humanitaria para migrantes.

La decisión de solicitar nuevamente el cambio de presidencia se basa en observaciones que la Secretaría de Seguridad y Convivencia presentó sobre el decreto vigente. De acuerdo con este organismo, la norma careció de justificaciones técnicas, jurídicas e institucionales al momento de definir el reciente traspaso de funciones. Además, desde Seguridad y Convivencia se enfatizó que su misión apunta prioritariamente a la seguridad ciudadana, la convivencia y la prevención del delito, lo que, según su criterio, no corresponde a la coordinación integral de políticas migratorias.

Pese a que la Secretaría de Seguridad y Convivencia seguiría haciendo parte de la Mesa Migratoria de manera permanente, la nueva propuesta establece que no asumiría la Secretaría Técnica ni la convocatoria a sesiones. Según la Alcaldía, esta dependencia aporta desde su experticia en temas de seguridad vinculados a migración, pero la dirección y gestión integral debe recaer en desarrollos económicos, ambientales y turísticos, por ser los ámbitos que concentran la política migratoria del municipio.

En caso de aprobarse la propuesta, sería entonces la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo la encargada nuevamente de liderar la Mesa, coordinar sus reuniones, preparar la agenda, levantar actas y hacer el seguimiento a los acuerdos tomados. La Mesa Migratoria está conformada por el alcalde o su delegado, las secretarías de Gobierno, Desarrollo Económico, Salud, y Seguridad y Convivencia, así como la Oficina de Gestión Social, Cultura, Mujer y Equidad de Género y la Unidad de Gestión del Riesgo. También participan Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del Cesar, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Cámara de Comercio, la Cancillería, la Registraduría, la Policía, el Ministerio del Trabajo, el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), agencias de cooperación internacional, academia y organizaciones no gubernamentales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo debe coordinar la Mesa Migratoria en Valledupar?

El proyecto justifica que la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo posee una visión integral sobre las políticas relacionadas con el fenómeno migratorio y está equipada para liderar procesos de coordinación interinstitucional enfocados en inclusión social, empleabilidad, salud y protección de derechos. Esto difiere de las competencias técnicas de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, que se especializa en la seguridad ciudadana y no en la gestión completa de los asuntos migratorios.

¿Qué instituciones integran la Mesa Migratoria según el decreto de Valledupar?

La Mesa Migratoria está compuesta por varias dependencias del municipio, entre ellas el alcalde o su delegado y las secretarías de Gobierno, Desarrollo Económico, Salud y Seguridad y Convivencia, además de la Oficina de Gestión Social, Cultura, Mujer y Equidad de Género, la Unidad de Gestión del Riesgo y representantes de Migración Colombia, ICBF, Defensoría del Pueblo, la Gobernación del Cesar, SENA, Cámara de Comercio, Cancillería, Registraduría, Policía, Ministerio del Trabajo, el GIFMM, agencias de cooperación internacional, academia y organizaciones no gubernamentales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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