Por: EL PILON SA

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Habitantes de Valledupar tendrán la oportunidad de aspirar a una de las 100 nuevas becas parciales para estudiar programas de pregrado, maestría y doctorado en modalidad virtual, gracias a la renovación de la alianza entre EDUCA EDTECH y la Alcaldía de Valledupar. Esta información la confirmó Tatiana Fuentes, gerente de operaciones de EDUCA EDTECH, a EL PILÓN, y recalcó que la iniciativa busca replicar la exitosa convocatoria de 2024, cuando se otorgaron los beneficios previstos.

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Las becas ofrecen una cobertura que puede alcanzar hasta el 80 % del valor de la matrícula en maestrías, un 70 % en pregrados y 55 % en doctorados. El porcentaje restante debe ser cubierto por el beneficiario. De acuerdo con Fuentes, un programa de doctorado podría costar cerca de 25 millones de pesos durante tres años; una maestría, alrededor de 12 millones; y un pregrado, entre 12 y 13 millones de pesos. Dentro de esos valores está contemplada la matrícula, pero es necesario que quienes aspiren verifiquen los costos totales, incluyendo la cobertura real de la beca y los gastos adicionales como el proceso de titulación.

En cuanto a las instituciones, los estudios podrán hacerse en UDAVINCI (México), Università eCampus (Italia) y UNIMIAMI (Estados Unidos). La oferta académica es variada: en pregrado hay opciones en sistemas, ciberseguridad, internet de las cosas y marketing digital. En maestría se incluyen programas de administración de empresas, derechos humanos, inteligencia artificial, ciberseguridad, analítica estratégica de datos y ciencias políticas. Los doctorados mencionados cubren áreas como tecnología educativa, sistemas computacionales y administración. Sin embargo, es fundamental considerar que los títulos son expedidos en el exterior y el reconocimiento en Colombia debe gestionarse por separado ante el Ministerio de Educación, con un proceso que puede tardar entre 60 y 180 días y tiene costos establecidos para 2026 de $960.539,16 para pregrado y $1.091.474,16 para posgrado.

La convocatoria está orientada a quienes residan en Valledupar, lo cual debe ser acreditado con cédula y un recibo de servicio público. También se solicita el diploma del nivel académico anterior, una carta de intención, certificado de notas y una entrevista breve. EDUCA EDTECH aseguró a EL PILÓN que no existen requisitos generales de edad, estrato socioeconómico o promedio académico, aunque cada universidad podría imponer condiciones adicionales.

Para postularse, es necesario registrarse en alcaldiascol.com, seleccionar la convocatoria de Valledupar y preparar los documentos requeridos. La fecha de cierre exacta aún no se ha definido y, según señaló Fuentes, el proceso podría mantenerse abierto hasta la primera semana de octubre si no se cubre el cupo previsto.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a las becas virtuales de EDUCA EDTECH en Valledupar?

Quienes deseen aplicar deben acreditar residencia en Valledupar mediante cédula y recibo de servicio público, presentar el diploma del nivel académico anterior, adjuntar una carta de intención, el certificado de notas y completar una entrevista breve. Aunque no hay condiciones generales de edad, estrato o promedio, cada universidad aliada podría establecer sus propios requisitos.

¿Cómo es el proceso de convalidación de títulos extranjeros en Colombia para beneficiarios de estas becas?

El reconocimiento de los títulos obtenidos en el exterior debe tramitarse ante el Ministerio de Educación de Colombia. Para el año 2026, el costo del proceso es de $960.539,16 para pregrado y $1.091.474,16 para posgrado. El trámite puede tardar entre 60 y 180 días calendario, dependiendo de la evaluación individual de cada caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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