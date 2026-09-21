Por: Caracol TV

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El Ministerio de Educación Nacional informó que, tras el terremoto de 7,4 que sacudió San José del Palmar, en Chocó, el pasado 10 de agosto, el Gobierno Nacional decidió ampliar de manera temporal las funciones del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE). Esta decisión, anunciada oficialmente el viernes y establecida en el Decreto 1421 del 17 de septiembre de 2026, busca que el FFIE pueda intervenir en la recuperación de la infraestructura de instituciones de educación superior públicas afectadas por la emergencia.

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Según lo dispuesto en la nueva norma, el FFIE, que tradicionalmente se ha encargado de la infraestructura educativa en educación básica y media, podrá "viabilizar, financiar, estructurar y ejecutar proyectos de construcción, mejoramiento, adecuación, ampliación, rehabilitación y dotación de infraestructura física" en instituciones de educación superior públicas ubicadas en los municipios declarados en emergencia económica, social y ecológica debido al sismo. Esta medida es de alcance temporal y específica para los territorios afectados.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, hasta el 27 de agosto recibió 410 reportes de instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. Estos reportes, recabados a través de un instrumento creado especialmente para tal fin, permitieron analizar con detalle los daños, afectaciones y necesidades ocasionadas por el terremoto. Dentro de este grupo, se identificaron 72 sedes de instituciones de educación superior públicas con afectaciones en el territorio incluido en la declaratoria de emergencia. El documento oficial advierte que parte de estos daños comprometen las condiciones mínimas necesarias para el funcionamiento de las sedes, y que por ello es fundamental realizar una verificación y valoración técnica de las afectaciones antes de intervenir.

El Decreto 1421 agrega un parágrafo transitorio al artículo 59 de la Ley 1753 de 2015, el cual fue ajustado por la Ley 1955 de 2019. De esta forma, el FFIE podrá dedicar recursos y gestión a proyectos como reconstrucción, mejoramiento, adecuación, ampliación, rehabilitación y dotación de infraestructura en instituciones públicas de educación superior, así como a la elaboración de estudios, diseños, interventorías, consultorías y otros contratos relacionados.

Las 72 sedes públicas reportadas con afectaciones, según datos del Ministerio de Educación y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), están distribuidas en departamentos como Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Nariño, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Municipios mencionados incluyen Medellín, Manizales, Popayán, Quibdó, Girardot, Neiva, Pasto, Armenia, Pereira y Cali, entre otros, tanto en zonas urbanas como rurales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y cuál es su función?

El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) es una entidad encargada de gestionar recursos y proyectos para la infraestructura física de las instituciones educativas en Colombia. Según el Decreto 1421 del 17 de septiembre de 2026, su función incluye ahora, de forma temporal, intervenir en la recuperación y dotación de infraestructuras de instituciones de educación superior públicas afectadas por emergencias como el terremoto ocurrido en Chocó.

¿Cuáles son las universidades públicas que podrán recibir apoyo del FFIE tras el terremoto en Chocó?

El apoyo del FFIE, de acuerdo con la información del Ministerio de Educación y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, llegará a 72 sedes de instituciones de educación superior públicas ubicadas en departamentos como Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Nariño, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Estos centros educativos están en municipios como Medellín, Popayán, Quibdó, Manizales, Pasto y Cali, entre otros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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