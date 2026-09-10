Por: El Espectador

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El pasado miércoles 9 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto 1373 de 2026, a través del cual asignó nuevas funciones al vicepresidente José Manuel Restrepo. De acuerdo con la normativa, cada presidente determina las tareas específicas de su vicepresidente, y en este caso Restrepo fue encargado de liderar la modernización, simplificación e interoperabilidad del Estado, así como de promover las denominadas Semanas de Inversión ‘Semanas Milagro’ (Milagro Weeks) en distintos países. Esta disposición fue adoptada poco más de un mes después de la posesión presidencial y formaliza parte de las responsabilidades que De la Espriella ya había mencionado públicamente para Restrepo.

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Desde el inicio de su mandato, De la Espriella había descrito a Restrepo como su "Marco Rubio", es decir, un representante clave del Gobierno en el escenario internacional y un "superministro" con competencias en múltiples ámbitos. Ahora, según lo menciona la norma, Restrepo no solo encabezará delegaciones oficiales en el exterior, sino que será parte activa en la estrategia de reorganización y reducción del aparato estatal, un enfoque que el presidente planteó durante su campaña.

El propio Restrepo confirmó el jueves que el objetivo principal de la presidencia es desarrollar una "economía milagro". Explicó que este concepto se traduce en una economía con un crecimiento mínimo del 6 % y un incremento significativo en la productividad. Para lograrlo, expuso cuatro líneas de trabajo definidas en el decreto 1373: promover la formación en tecnologías de la cuarta revolución e inteligencia artificial para jóvenes, de la mano de los Ministerios de Educación, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Ciencia y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); facilitar proyectos de inversión mediante las Milagro Weeks; fomentar energías y minerales estratégicos junto al Ministerio de Minas y Energía; y modernizar el Estado con procesos simplificados y el uso de inteligencia artificial en la creación de política pública, apoyándose en el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Secretaría General.

Restrepo también anunció que, en septiembre, durante su viaje a Estados Unidos por la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se llevará a cabo el prelanzamiento de las Milagro Weeks. Recalcó que la articulación entre entidades es esencial para avanzar, sin desplazar la función de ningún ministerio, y que se busca involucrar tanto a actores internacionales como a representantes del sector productivo para superar obstáculos institucionales. Además, ha estado vinculado como líder en el proceso de reconstrucción en Caldas tras el terremoto del 10 de agosto y estará encargado de la delegación de Colombia ante la ONU, donde ofrecerá una intervención ante el pleno el próximo 24 de septiembre.

¿Cuáles son las principales funciones que asumió José Manuel Restrepo tras la expedición del decreto 1373?

José Manuel Restrepo fue designado para coordinar la modernización, simplificación e interoperabilidad del Estado, liderar la promoción internacional de las "Semanas Milagro", impulsar la formación tecnológica para jóvenes y fomentar nuevas energías y minerales estratégicos, según lo establece el decreto 1373, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella.

¿En qué consiste el concepto de "economía milagro" impulsado por el gobierno De la Espriella?

La "economía milagro", según palabras del vicepresidente Restrepo, es aquella que apuesta por alcanzar crecimientos superiores al 6 % y una mayor productividad nacional, lo que implica acciones de modernización estatal, atracción de inversiones internacionales y avances en formación tecnológica e inteligencia artificial dentro del sector público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.