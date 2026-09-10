El Gobierno puso sobre la mesa un nuevo plan de choque para enfrentar la crisis financiera y asistencial que atraviesa el sistema de salud, de acuerdo con información publicada por el diario capitalino.

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Según ese medio, la ministra de Salud, Ana María Vesga, se reunió este jueves con representantes de gremios, EPS, IPS, aseguradoras y otros actores del sector para explicarles los avances de la estrategia.

La reunión no tuvo presencia de medios de comunicación y, según El Tiempo, dos personas que participaron directamente en el encuentro entregaron información sobre lo ocurrido bajo condición de reserva de su identidad.

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Uno de los puntos que habría desatado mayor discusión fue una de las promesas hechas durante la campaña presidencial: destinar 10 billones de pesos adicionales al sistema de salud.

De acuerdo con una de las fuentes citadas por El Tiempo, actualmente no existiría respaldo presupuestal para cumplir con ese compromiso.

La persona consultada resumió la situación con una frase contundente: “No hay de dónde sacarlos porque no hay plata”.

El señalamiento fue presentado por esa fuente como una de las principales dificultades que enfrenta el Gobierno para avanzar en la solución de la crisis del sector.

Según el relato recogido por El Tiempo, durante la reunión también se habló de recursos que ya existen dentro del sistema y que podrían ser una alternativa para enfrentar parte de las dificultades financieras.

Entre ellos estarían alrededor de 2,5 billones de pesos correspondientes a Presupuestos Máximos que, en teoría, no habrían sido ejecutados.

Sin embargo, una de las fuentes que participó en el encuentro cuestionó que ese dinero pueda considerarse realmente disponible.

De acuerdo con su explicación, algunas EPS ya habrían modificado la destinación de esos recursos para cubrir servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).

Por esa razón, la cifra de 2,5 billones de pesos no necesariamente representaría dinero libre para atender las necesidades que plantea actualmente el Gobierno.

El Tiempo también reportó que durante la reunión se habló de la necesidad de cumplir las órdenes emitidas por la Corte Constitucional relacionadas con la situación del sistema.

Una de las fuentes señaló que existiría voluntad de avanzar en ese sentido, pero advirtió que las dificultades presupuestales podrían limitar la capacidad para estabilizar el sector.

Plan de choque todavía tendría puntos por definir

Las fuentes consultadas por El Tiempo describieron el plan presentado por la ministra como una iniciativa que todavía necesita ajustes.

Uno de los principales interrogantes estaría relacionado con qué pacientes o poblaciones deberían tener prioridad y bajo qué criterios se tomarían esas decisiones.

Según una de las personas citadas por el diario, el esquema presentado todavía no garantizaría de manera plena la atención para todos los usuarios y tendría pendiente definir esos criterios de priorización.

La segunda fuente consultada coincidió en que el plan estaría “bastante avanzado”, aunque todavía existirían vacíos de información, especialmente alrededor de las EPS que se encuentran intervenidas.

Esas dudas estarían relacionadas tanto con la situación financiera de esas entidades como con información sobre la prestación efectiva de los servicios a los pacientes.

Pese a las preocupaciones, el encuentro habría dejado un ambiente de disposición para trabajar conjuntamente, según las fuentes citadas.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.