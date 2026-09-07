La ministra de Salud, Ana María Vesga, denunció ante la Fiscalía General de la Nación una grabación que, según aseguró, contiene señalamientos de extrema gravedad relacionados con el manejo de recursos del Ministerio.

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De acuerdo con la funcionaria, en el audio se habla de la gestión de recursos y pagos de la entidad y se menciona directamente su nombre.

Vesga explicó que una de las personas que intervienen en la conversación afirma que habría que reconocer un porcentaje para la ministra y otro para su equipo, para completar un 8 %.

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La funcionaria aseguró que desconocía por completo cualquier solicitud de dinero y rechazó que ella o integrantes de su equipo hubieran autorizado una negociación de ese tipo.

“Jamás hemos solicitado, autorizado, recibido ni permitido que nadie solicite un solo peso, porcentaje, comisión o beneficio en mi nombre o de alguien del Ministerio”, afirmó.

La ministra también señaló que en la conversación se menciona una supuesta reunión directa con el director de infraestructura y sus equipos técnicos, coordinada a través de un canal privado. Eso nunca ocurrió, según la funfionaria.

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Ana María Vesga llevó el audio a la Fiscalía

Ante la gravedad de los hechos, Vesga aseguró que decidió acudir directamente a las autoridades.

La ministra indicó que el 5 de septiembre presentó personalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la posible comisión de delitos contra la administración pública.

Junto con la denuncia, según explicó, entregó el audio para que las autoridades establezcan tanto su autenticidad como el valor que pueda tener dentro de una eventual investigación penal.

La funcionaria pidió además que se identifique a las personas que participaron en la conversación y que se establezca la trazabilidad de los hechos mencionados.

Vesga insistió en que su despacho no pretende anticipar conclusiones sobre las personas que aparecen en la grabación.

Sin embargo, señaló que la investigación administrativa que adelanta el Ministerio continuará de manera independiente al proceso que pueda desarrollar la Fiscalía.

La entidad también cruzará la información contenida en la grabación con las resoluciones, proyectos, beneficiarios, soportes y registros presupuestales relacionados con los recursos que están bajo revisión.

Ministra advierte que nadie puede negociar recursos en su nombre

Vesga fue enfática al señalar que ninguna persona está autorizada para solicitar dinero o negociar recursos públicos en su nombre.

La ministra aseguró que cualquier persona que haya utilizado su nombre para pedir dinero o intentar negociar recursos del Estado deberá responder ante la justicia.

“Los recursos de la salud no son la caja menor de funcionarios, contratistas, intermediarios ni políticos”, afirmó.

La funcionaria agregó que cada peso comprometido será revisado y que las eventuales irregularidades serán denunciadas ante las autoridades.

El caso se conoce en medio de la revisión que la nueva administración adelanta sobre los recursos comprometidos por el Ministerio de Salud y que, según las cifras entregadas por Vesga, incluye miles de millones de pesos destinados a proyectos que todavía no contaban con registro presupuestal.

Por ahora, la autenticidad de la grabación y la identidad de quienes participan en ella deberán ser determinadas por la Fiscalía General de la Nación.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.