La crisis financiera de varias EPS continúa sin mostrar señales de recuperación. Así lo advirtió la Contraloría General de la República en un informe sobre la vigencia 2025, en el que concluyó que las intervenciones administrativas no han logrado revertir los problemas que motivaron la toma de posesión de varias de estas entidades.

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(Vea también: Las EPS, al borde del abismo: sus deudas se disparan a $ 58 billones en Colombia)

Según el organismo de control, las EPS intervenidas mantienen patrimonio negativo, elevados niveles de endeudamiento y pérdidas operacionales, factores que ponen en duda su recuperación financiera y representan un riesgo para la sostenibilidad del sistema de salud.

De acuerdo con el informe, ninguna de las EPS intervenidas analizadas logró recuperar su patrimonio durante 2025, por lo que todas permanecen en un nivel considerado crítico bajo la metodología Fénix, utilizada para evaluar su situación financiera.

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¿Qué EPS aparecen con mayores problemas financieros?

El informe identifica un panorama complejo para varias de las EPS que actualmente permanecen bajo intervención.

Entre ellas aparecen Famisanar, Coosalud, Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud, Capresoca y SOS, entidades que continúan registrando patrimonio negativo y altos niveles de endeudamiento.

La Contraloría destacó que Savia Salud presenta uno de los mayores deterioros financieros. Su indicador de endeudamiento pasó de 9,23 en 2024 a 11,73 en 2025, lo que significa que sus pasivos superan más de once veces el valor de sus activos.

El informe también muestra un deterioro en indicadores de Famisanar, que pasó de un patrimonio de -2,57 a -3,24; Coosalud, cuyo margen operacional cayó de -0,21 a -0,40; y Capresoca, que profundizó su patrimonio negativo.

Aunque algunas entidades, como Asmet Salud, Emssanar y SOS, registraron leves mejoras en algunos indicadores, la Contraloría concluyó que esos avances no fueron suficientes para salir de la condición crítica.

“Ninguna de las EPS intervenidas ha logrado recuperar su patrimonio”, concluyó el organismo de control en su evaluación.

Pérdidas y deudas de las EPS siguen aumentando

La situación financiera también se refleja en las pérdidas operacionales registradas durante 2025.

De acuerdo con el informe, Coosalud cerró el año con pérdidas por 2,34 billones de pesos, mientras que Famisanar reportó pérdidas por 684.430 millones, Savia Salud por 390.716 millones y Emssanar por 388.209 millones.

Asmet Salud, SOS, Dusakawi, Capresoca y Cajacopi también registraron resultados operacionales negativos durante el año analizado.

La Contraloría encontró además que la deuda total reportada por las EPS pasó de 45,89 billones de pesos en 2024 a 58,06 billones de pesos en 2025, lo que representa un incremento cercano al 26,5 %.

De ese total, 47,9 billones de pesos corresponden a EPS intervenidas, que concentran más del 82 % de la deuda del sector.

El organismo también alertó por el crecimiento de la deuda con operadores farmacéuticos, que pasó de 2,85 billones a 3,80 billones de pesos, situación que podría afectar el suministro de medicamentos y tecnologías en salud.

Para la Contraloría, este deterioro incrementa los riesgos para la liquidez de hospitales, clínicas y demás prestadores de servicios de salud.

¿Qué pasó con Nueva EPS en el informe de la Contraloría?

Aunque Nueva EPS es la entidad con mayor número de afiliados del país, no hizo parte del análisis financiero presentado por la Contraloría.

El organismo explicó que no fue posible evaluar sus indicadores porque la entidad no contaba con estados financieros certificados y dictaminados al cierre de 2025, requisito indispensable para aplicar la metodología Fénix.

Por esa razón, la Contraloría aclaró que no pudo calcular para Nueva EPS indicadores relacionados con patrimonio, endeudamiento y desempeño operacional.

El informe también señala que únicamente Aliansalud, Anas Wayúu, EPM y Salud Mía cumplieron integralmente las condiciones financieras y de solvencia establecidas por la normativa vigente al cierre de 2025.

Como consecuencia, el organismo concluyó que el 98,76 % de los afiliados al sistema de salud permanecía vinculado a EPS que incumplían al menos uno de los requisitos financieros exigidos, un panorama que mantiene las alertas sobre la estabilidad del sistema y la atención de millones de usuarios.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.