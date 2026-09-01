Una supuesta discusión de pareja habría sido utilizada como parte de un plan para distraer a un hombre de 56 años y atacarlo dentro de la vivienda que compartía con dos adultos mayores en la zona rural de Apartadó, Antioquia.

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Esa es la hipótesis que expuso la Fiscalía General de la Nación durante la judicialización de Julia del Carmen Pérez Pérez, de 62 años, y Jesús María Torreglosa Polo, de 65, investigados por la muerte de quien era su compañero de vivienda.

De acuerdo con el ente acusador, el crimen habría ocurrido el 26 de diciembre de 2022 en la vereda El Osito y detrás del ataque existía un supuesto interés por quedarse con la casa en la que convivían las tres personas.

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La reconstrucción presentada por la Fiscalía señala que Pérez Pérez habría iniciado una discusión con el hombre como parte de una estrategia para mantener su atención mientras ocurría el ataque.

Según los elementos materiales probatorios recopilados por un fiscal de la Seccional Antioquia, la víctima habría concentrado su atención en el cruce de palabras que sostenía con su compañera sentimental.

En ese momento, de acuerdo con la hipótesis del organismo investigador, Jesús María Torreglosa se habría acercado por detrás con un arma cortopunzante.

La Fiscalía sostiene que el hombre le habría causado una herida en el cuello que terminó provocándole la muerte.

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La investigación busca establecer todas las circunstancias que rodearon el crimen y determinar el grado de participación que tuvieron los dos procesados en lo ocurrido dentro de la vivienda.

El caso llamó la atención por la relación de cercanía que existía entre las tres personas, pues compartían el mismo techo en la zona rural del municipio antioqueño.

La vivienda sería el supuesto motivo del crimen en Apartadó

Para los investigadores, el posible móvil del homicidio estaría relacionado con la intención de quedarse con el inmueble donde convivían la víctima y los dos adultos mayores.

Según la Fiscalía, Pérez Pérez y Torreglosa Polo habrían actuado creyendo que, con la muerte del hombre de 56 años, podrían quedarse con la vivienda.

Sin embargo, la investigación estableció que el inmueble no era propiedad de la víctima, un elemento que también hace parte de los hechos que analizan las autoridades.

La Fiscalía deberá sustentar durante el proceso judicial la hipótesis sobre el supuesto plan y el interés que, según su investigación, habría existido alrededor de la casa.

Por ahora, las afirmaciones sobre la manera en que ocurrió el crimen y su posible motivación corresponden a la investigación del ente acusador y deberán ser debatidas dentro del proceso.

Los dos adultos mayores no aceptaron los cargos

La Fiscalía imputó a Julia del Carmen Pérez Pérez y a Jesús María Torreglosa Polo el delito de homicidio agravado.

Durante la audiencia ante un juez de control de garantías, los dos procesados no aceptaron los cargos formulados por el organismo investigador.

El proceso judicial continuará mientras las autoridades presentan y analizan las pruebas relacionadas con la muerte ocurrida en la vereda El Osito de Apartadó.

Aunque el juez ordenó una medida de aseguramiento privativa de la libertad, los dos adultos mayores no fueron enviados a un establecimiento carcelario.

Por su edad, la medida deberá cumplirse en sus respectivos lugares de residencia mientras avanza el caso.

La decisión no representa una condena y los dos procesados mantienen su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una decisión definitiva de la justicia.

El expediente continuará ahora su curso para establecer qué ocurrió aquel 26 de diciembre de 2022 y si la hipótesis de la Fiscalía sobre una pelea fingida y un supuesto interés por quedarse con la vivienda puede ser demostrada ante las autoridades judiciales.

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