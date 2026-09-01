La investigación por la muerte de Michelle Dayana Henao Chavarría, la niña de seis años que desapareció en Buriticá, Antioquia, tiene ahora una de sus principales líneas de investigación en la forma en que llegó hasta el sitio donde fue encontrada. La distancia entre su vivienda y ese punto, además de las condiciones del terreno, son elementos que las autoridades consideran relevantes.

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(Vea también: La niña Michelle Dayana ya había desaparecido varias veces antes de que la hallaran sin vida)

Michelle Dayana fue localizada en el sector de La Aguacatala, una zona rural y de difícil acceso, después de varios días de búsqueda. El lugar está aproximadamente a tres kilómetros de su vivienda, una distancia que adquiere especial importancia para los investigadores por las características del trayecto.

La principal hipótesis conocida hasta el momento apunta a que un tercero pudo haberla trasladado hasta ese sitio. Esta posibilidad fue mencionada por el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante de la Policía de Antioquia, aunque aclaró que no existe por ahora una persona señalada específicamente por este hecho.

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n tercero trasladó a Michelle Dayana?

Uno de los elementos que sustenta esta hipótesis es la ubicación del sitio donde fue encontrada. La Aguacatala se encuentra a unos tres kilómetros de la vivienda de la menor y corresponde a una zona rural con condiciones de acceso complejas.

Las autoridades también tienen en cuenta la información entregada por la familia sobre los lugares que la niña acostumbraba frecuentar. Según sus allegados, Michelle Dayana solía desplazarse por sectores conocidos y cercanos a su entorno habitual, por lo que la distancia y las características del terreno son aspectos que deberán ser examinados dentro de la investigación.

Según recogió La Kalle, El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante de la Policía de Antioquia, señaló que, por esas condiciones, cobra fuerza la posibilidad de que la niña o su cuerpo no haya llegado por sus propios medios hasta ese punto. Sin embargo, esta sigue siendo una hipótesis y no una conclusión definitiva de las autoridades.

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¿Qué falta por establecer en el caso de Michelle Dayana?

La investigación deberá determinar qué ocurrió durante los días en que Michelle Dayana permaneció desaparecida y cómo terminó en La Aguacatala. Para ello serán determinantes los estudios que adelante Medicina Legal, además de los elementos recopilados por las autoridades durante la búsqueda y el procedimiento posterior al hallazgo.

El cuerpo fue trasladado a Medellín para los análisis científicos correspondientes, con los que se espera establecer las circunstancias de la muerte. Por ahora, las autoridades no han señalado públicamente a una persona como responsable del caso.

La hipótesis de un tercero deberá ser contrastada con las pruebas que surjan durante la investigación. Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando para reconstruir lo ocurrido y establecer cómo Michelle Dayana terminó en una zona ubicada a varios kilómetros de su vivienda.

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