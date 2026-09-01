Nuevamente la violencia y el terror sacudieron con fuerza el departamento de Norte de Santander. Las autoridades policiales entregaron el balance oficial tras el brutal atentado perpetrado en la noche del pasado 31 de agosto en el municipio de Los Patios, perteneciente al área metropolitana de Cúcuta. El ataque, ejecutado mediante la activación de un artefacto explosivo adaptado al interior de un vehículo tipo taxi, dejó un saldo preliminar desolador: un civil fallecido, dos uniformados gravemente lesionados y al menos nueve personas más heridas por la onda expansiva.

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De acuerdo con el reporte oficial emitido por la institución y los detalles entregados por el coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el ataque criminal se registró de manera precisa sobre las 11:15 de la noche, justo frente a la fachada de la Estación de Policía local. La potencia del explosivo causó daños estructurales catastróficos en las instalaciones de la sede policial, destruyó vehículos institucionales y provocó la incineración de varias motocicletas que se encontraban estacionadas en las inmediaciones.

El alto oficial confirmó la magnitud de las afectaciones personales sufridas por los uniformados que custodiaban el lugar. “A las 11:15 de la noche se presenta un atentado contra las instalaciones de la estación de policía de Los Patios. En este atentado sufren consecuencias de lesiones dos funcionarios de policía, uno de ellos con mutilación de un miembro inferior y otro con esquilas en su cuerpo”, detalló el coronel Belalcázar Oñate ante los medios de comunicación. Asimismo, el comandante indicó que los nueve civiles alcanzados por el estallido fueron auxiliados de inmediato y trasladados de urgencia a distintos centros asistenciales de la región.

Ante la gravedad de los hechos, la reacción desde la Casa de Nariño no se hizo esperar. El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, condenó categóricamente el acto criminal y anunció medidas inmediatas para copar territorialmente la zona y dar con los responsables de este atentado que enluta a la región nororiental.

“A raíz del atentado terrorista ocurrido en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, he convocado un Consejo de Seguridad con toda la cúpula de la Fuerza Pública, al que asistiré personalmente. No vamos a dejar sola a una sola región de Colombia. Donde los terroristas pretendan sembrar miedo, allí estará el Estado con toda su fuerza. Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos, hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades. Colombia no se arrodilla ante el terrorismo”, sentenció el mandatario.

La Dirección General de la Policía Nacional ratificó que ya se desplegó un componente especializado de investigación criminal en articulación directa con la Fiscalía General de la Nación para recolectar material probatorio y analizar cámaras de seguridad del sector. Este nuevo suceso violento eleva al máximo las alertas de seguridad en la frontera, una zona históricamente golpeada por la injerencia de organizaciones armadas al margen de la ley —como el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc— que operan en la subregión del Catatumbo y buscan amedrentar a la institucionalidad mediante ataques indiscriminados en cascos urbanos.

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