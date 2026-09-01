Un atentado con carro bomba que se presentó en la noche del lunes 31 de agosto contra la estación de Policía de Los Patios, Norte de Santander, dejó un balance de víctimas y múltiples daños materiales.

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De acuerdo con información divulgada por Canal TRO, la explosión provocó una fuerte emergencia en este municipio del área metropolitana de Cúcuta y dejó un saldo de una persona fallecida y por lo menos 11 heridas.

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¿Qué dijo la Policía sobre atentado en Los patios (Norte de Santander?

El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate, entregó declaraciones sobre el atentado terrorista. Según el uniformado, dos policías resultaron heridos, uno de ellos con la pérdida de un pie. Además, otras nueve personas sufrieron lesiones.

La explosión también ocasionó afectaciones en diferentes puntos cercanos a la estación. Locales comerciales y vehículos resultaron dañados por la onda explosiva, mientras las autoridades y organismos de socorro atendían la emergencia.

#Atención #Cúcuta

🔴 Declaraciones del señor CR Jimmy Arley Belalcázar Oñate, comandante (E) de la Policía Metropolitana de Cúcuta, acerca del atentado terrorista perpetrado la noche de este lunes 31 de agosto contra las instalaciones de la estación de policía del municipio de… pic.twitter.com/goSmw05Mr5 — Soy Charles Niño ® (@charlessradio) September 1, 2026

Imágenes difundidas después del ataque permiten observar la magnitud de los daños en la estación de Policía, cuya infraestructura quedó seriamente afectada por la detonación.

Las autoridades avanzan en las labores de investigación para establecer las circunstancias del atentado y determinar quiénes estarían detrás de la acción. También continúan las labores de atención a las personas afectadas por la explosión.

#ATENCIÓN 🚨🚨🚨 Hace pocos mins se registró atentado explosivo contra la estación de Policía en Los Patios (N. S/der). Reporte preliminares hablan de tres uniformados y un civil heridos que fueron llevados a cehtros asistenciales cercanos al lugar de los hechos En desarrollo… pic.twitter.com/wZNuugKPpb — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 1, 2026

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