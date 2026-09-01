Una noche de terror y zozobra se vivió en el departamento de Norte de Santander tras la detonación de un carro bomba que sacudió la tranquilidad del municipio de Los Patios, una zona densamente poblada y aledaña a Cúcuta. El atentado criminal, perpetrado pasadas las 11:00 p.m. de este lunes, tuvo como blanco principal la estación de Policía local, la cual quedó parcialmente destruida, envuelta en llamas y con graves afectaciones estructurales que dejaron además sin servicio de energía eléctrica a gran parte de los habitantes del sector.

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Según el reporte preliminar entregado por las autoridades y constatado en la zona, la violenta explosión cobró la vida de un civil, dejó al menos nueve personas afectadas por la onda expansiva y causó heridas de consideración a dos uniformados de la institución policial. La fuerza de la detonación fue de tal magnitud que no solo colapsó parte de las instalaciones de la estación, sino que también provocó severos daños materiales en múltiples locales comerciales, viviendas y vehículos particulares ubicados sobre la avenida principal de este municipio que conecta el paso fronterizo con Venezuela.

Las unidades de la Policía Nacional, bomberos y organismos de socorro se desplazaron rápidamente hacia el área para controlar las conflagraciones desatadas por el artefacto explosivo y auxiliar a las víctimas, quienes fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales cercanos. En paralelo, equipos especializados en antiexplosivos e inteligencia militar iniciaron las labores técnicas de campo, recopilando testimonios y revisando minuciosamente las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores para rastrear a los autores materiales e intelectuales de este acto terrorista.

Este nuevo y grave suceso de orden público reabre las alarmas sobre la tensa situación de seguridad que atraviesa el departamento de Norte de Santander, una región históricamente golpeada por el accionar de organizaciones criminales. Cabe recordar que pocas semanas atrás, el pasado 31 de julio, la capital departamental ya había sido escenario de un ataque de similares características cuando la explosión de un vehículo bomba cerca del comando principal de la Policía dejó al menos ocho uniformados y tres civiles heridos, evidenciando una escalada sistemática en la ofensiva contra la fuerza pública.

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#EnDesarrollo Un carro bomba fue detonado la noche de este lunes contra la estación de Policía de Los Patios, Norte de Santander, sobre la principal vía que comunica a Cúcuta con Pamplona y Bucaramanga. La zona quedó sin electricidad ni internet y se reportan vehículos y… pic.twitter.com/uEy8kYcAnc — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 1, 2026

#ATENCIÓN 🚨🚨🚨 Hace pocos mins se registró atentado explosivo contra la estación de Policía en Los Patios (N. S/der). Reporte preliminares hablan de tres uniformados y un civil heridos que fueron llevados a cehtros asistenciales cercanos al lugar de los hechos En desarrollo… pic.twitter.com/wZNuugKPpb — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 1, 2026

En esta convulsa franja territorial, donde confluyen importantes corredores estratégicos para las economías ilícitas y el tráfico de drogas, operan de manera permanente estructuras armadas al margen de la ley. Entre los grupos señalados por los organismos de inteligencia de mantener fuerte influencia y capacidad terrorista en la subregión del Catatumbo y sus áreas de influencia figuran la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, organizaciones que recurren al terrorismo urbano para intimidar a la institucionalidad.

La comunidad de Los Patios, consternada por la tragedia y los daños materiales, exigió mayores garantías de protección a las autoridades gubernamentales, mientras las investigaciones avanzan a contrarreloj para dar con el paradero de los responsables de este atentado que enluta nuevamente a la región nororiental del país.