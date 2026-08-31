Una macabra trama de sicariato, errores de cálculo y una silenciosa purga interna al interior de una organización criminal comienza a ser desvelada por las autoridades judiciales en el país. El caso se originó tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven identificado como Andrés Molano Rincón, quien fue asesinado con al menos 16 puñaladas en órganos vitales. Su cadáver apareció el pasado 13 de febrero dentro de un vehículo Chevrolet Spark gris en una zona rural del municipio cundinamarqués de Tibirita, a casi dos horas de Bogotá, en lo que inicialmente se manejó de manera superficial como una riña entre particulares.

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Sin embargo, las pesquisas adelantadas por la Unidad Investigativa de El Tiempo permitieron establecer un eslabón clave: el automóvil en el que fue abandonado Molano está directamente vinculado con el homicidio del empresario arrocero Gustavo Aponte, ejecutado el 11 de febrero. Lo más escalofriante de la investigación es que Aponte no era el objetivo del plan criminal, sino que fue asesinado por una dolorosa equivocación. El blanco real de los sicarios era un reputado empresario del oro que frecuentaba el mismo gimnasio en el norte de Bogotá.

Cuando los autores intelectuales del magnicidio descubrieron que habían aniquilado al hombre equivocado, desataron una retaliación interna para borrar cualquier rastro y ordenaron la ejecución de los miembros de la banda conocida como ‘los gladiadores’, a quienes ya les habrían entregado un anticipo económico. Andrés Molano Rincón fue el primero en pagar con su vida. No obstante, los determinadores del crimen cometieron un grave descuido: Molano tenía en su poder el teléfono celular de otro de los sicarios, dispositivo que contenía información comprometedora, chats y datos de otros implicados, y que terminó finalmente en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Gracias a la extracción de datos de ese aparato móvil, se descubrió que la organización criminal llevaba meses realizando sofisticadas labores de inteligencia contra el verdadero blanco. La Fiscalía investiga un predio ubicado en la calle 100 de Bogotá donde la red se reunía para coordinar los detalles del atentado. Los informes forenses y los mensajes de texto revelan que los criminales se turnaban para vigilar al empresario del oro, e incluso lo siguieron durante un viaje a Medellín. El grupo planificó el ataque en un chat de WhatsApp, donde quedó constancia de al menos dos intentos fallidos previos para ultimarlo, perpetrados el 4 y el 9 de febrero.

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En una de las conversaciones interceptadas, fechada el 4 de febrero, se evidencia el nivel de seguimiento cuando la banda lo rastreó hasta un restaurante en el municipio de Tenjo. En los mensajes, un sujeto apodado el ‘Abuelo’ daba instrucciones precisas sobre la vestimenta del objetivo, mientras el sicario conocido como ‘Moncayo’ reportaba la presencia de escoltas en el lugar y las dificultades tácticas para ejecutar la acción armada.

El rastro de la banda ha llevado a los investigadores hasta la costa caribeña. Ha llamado poderosamente la atención que varios integrantes de la red criminal son oriundos de Barranquilla. De hecho, Leonel Enrique Llanos Paternina, capturado en Villavicencio por movilizar en moto al sicario que actuó en el sector de La Cabrera, es nativo de la capital del Atlántico. Asimismo, la investigación apunta a que alias ‘JJ’, señalado como el cabecilla de la estructura y con antecedentes por hurto y porte ilegal de armas, también procede de esa misma ciudad, lo que concentra los esfuerzos en ubicar a los autores intelectuales en la región Caribe.

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