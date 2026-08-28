La violencia volvió a golpear a Barranquilla durante la mañana de este viernes 28 de agosto. Rolando Serrano Osorio, un comerciante de 42 años, fue asesinado a tiros cuando permanecía dentro de su vehículo en el barrio Caribe Verde, ubicado en el suroccidente de la capital del Atlántico.

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El crimen ocurrió cerca de un conjunto residencial del sector, donde la víctima había detenido su automóvil mientras esperaba una bebida que había pedido en un establecimiento cercano. De acuerdo con la información conocida por El Heraldo, Serrano Osorio se encontraba en un Chevrolet Onix blanco cuando fue sorprendido por los atacantes.

La versión recopilada por las autoridades indica que dos hombres se movilizaban en una motocicleta negra y se aproximaron al carro. Uno de ellos, quien iba como parrillero, habría sacado un arma de fuego y disparado en repetidas oportunidades contra el comerciante.

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Según el periódico barranquillero, fueron cuatro los impactos que recibió Serrano Osorio durante el ataque. Habitantes de la zona reaccionaron al escuchar los disparos y auxiliaron al hombre, llevándolo en su propio vehículo hasta el Paso El Pueblito.

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Sin embargo, los esfuerzos por salvarle la vida no fueron suficientes. El comerciante falleció debido a la gravedad de las heridas, según la información divulgada por el diario.

El asesinato es materia de investigación y las autoridades buscan establecer quiénes estuvieron detrás del ataque y cuáles fueron las razones que llevaron al homicidio. Una de las hipótesis que ha cobrado fuerza está relacionada con un posible problema surgido en el ámbito comercial de la víctima.

El Heraldo señaló que un allegado de Serrano Osorio habló sobre presuntas diferencias con un antiguo socio. El conflicto estaría relacionado, al parecer, con la división de un establecimiento dedicado a la venta de carnes.

Por ahora, esa información forma parte de las líneas que analizan los investigadores y no ha sido confirmada oficialmente como el motivo del crimen. Las autoridades deberán establecer si esas diferencias tuvieron alguna relación con el asesinato ocurrido en Caribe Verde.

La víctima residía en el sector de Altos de Caribe Verde y era conocida por dedicarse al comercio. Su muerte causó preocupación entre habitantes de la zona, donde el ataque ocurrió a plena luz del día.

Mientras avanza la investigación, las autoridades continúan recopilando información y buscando elementos que permitan identificar a los responsables del homicidio de Rolando Serrano Osorio y esclarecer completamente lo sucedido.

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