Barranquilla sigue dando pasos para convertirse en uno de los grandes escenarios del automovilismo internacional. El alcalde Alejandro Char confirmó este jueves que la IndyCar correrá en la capital del Atlántico en abril de 2028, en un circuito que tendrá como protagonista al río Magdalena.

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El anuncio se realizó durante el lanzamiento de la ‘Travesía Río Magdalena’, donde el mandatario entregó detalles de una competencia que marcará un hecho inédito para la categoría: será la primera vez que la IndyCar salga de Norteamérica para disputar una carrera.

El proyecto no apareció de la nada. En julio, el alcalde ya había revelado que se trabajaba en un circuito de aproximadamente 4.3 kilómetros, con una parte sobre el Malecón, otra por la Vía 40 y diferentes curvas que completarían el recorrido.

La llegada de la IndyCar se produce pocos días después de que Barranquilla acogiera el ‘Circuito Pony Malta’, evento que reunió a Juan Pablo Montoya y a su hijo, Sebastián Montoya, en un duelo automovilístico que llevó la atención de los aficionados al deporte motor hacia la ciudad. La actividad fue hecha con apoyo de la Alcaldía y buscó acercar el automovilismo al público colombiano.

Pero la apuesta de Barranquilla va incluso más allá de la IndyCar. Durante el anuncio, Char volvió a mencionar el interés de llevar la Fórmula 1 a la ciudad y aseguró que la máxima categoría del automovilismo también ha puesto sus ojos en el proyecto.

La posibilidad de un Gran Premio del Caribe se viene mencionando desde hace meses y ha incluido conversaciones y visitas relacionadas con la propuesta de Barranquilla. Sin embargo, a diferencia de la IndyCar, la llegada de la Fórmula 1 todavía no está confirmada.

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Así, la capital del Atlántico prepara un escenario que podría convertir al río Magdalena, el Malecón y la Vía 40 en protagonistas de una nueva etapa para el automovilismo en Colombia. Primero llegará la IndyCar en 2028; después, Barranquilla espera saber hasta dónde puede llegar su apuesta por las grandes carreras.

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