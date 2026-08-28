Las autoridades pusieron nuevamente el foco sobre la corrupción en las cárceles y el uso de estos establecimientos como centros desde los que organizaciones delincuenciales continuarían coordinando actividades ilícitas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Traslado de internos desde Barranquilla a Bogotá: las razones del operativo y el nuevo destino de 20 reclusos)

Según informó Noticias RCN, el director del CTI de la Fiscalía, el general (r) José Luis Ramírez, entregó detalles sobre los controles adelantados recientemente y dio a conocer cuánto pagan algunos criminales para introducir celulares a los centros de reclusión.

El funcionario explicó que las investigaciones adelantadas en establecimientos penitenciarios de Barranquilla, Valledupar y Boyacá permitieron detectar elementos que serían utilizados por estructuras criminales para mantener comunicación con el exterior.

Lee También

¿Cuánto pagan los criminales por ingresar un celular a una cárcel?

De acuerdo con el director del CTI, los cabecillas de organizaciones criminales pueden pagar entre $15 millones y $20 millones para conseguir que un celular ingrese de manera irregular a una cárcel.

Ramírez señaló que el elevado valor que puede alcanzar uno de estos dispositivos dentro de un centro penitenciario evidencia el nivel de corrupción interna que enfrentan las autoridades y los incentivos económicos que existirían para permitir el ingreso de elementos prohibidos.

El funcionario también explicó que esta situación plantea cuestionamientos sobre los mecanismos de custodia y control dentro de los establecimientos penitenciarios.

¿Para qué usan los celulares desde las cárceles?

Según el director del CTI, los teléfonos encontrados en los operativos pueden estar relacionados con la coordinación de extorsiones, homicidios, secuestros y otros delitos desde el interior de los centros penitenciarios.

La información conocida por las autoridades apunta a que algunas estructuras criminales mantienen operaciones pese a que sus integrantes se encuentran privados de la libertad. En estos casos, los dispositivos de comunicación se convierten en una herramienta para mantener contacto con personas que permanecen en el exterior.

Ramírez hizo un llamado a las víctimas de extorsión para que denuncien este tipo de hechos a través de la línea 165 de la Policía Nacional, con el propósito de que las autoridades puedan establecer, entre otros aspectos, si las llamadas tienen origen en un centro penitenciario.

Operativos encontraron celulares y elementos relacionados con ‘Los Costeños’

Durante los procedimientos adelantados por el CTI fueron encontrados más de 20 celulares, además de libretas, cargadores y otros elementos que estarían relacionados con la estructura criminal conocida como ‘Los Costeños’, señalada de múltiples casos de extorsión en el Atlántico.

En el establecimiento penitenciario de Cómbita, Boyacá, las autoridades también notificaron tres órdenes de captura relacionadas con investigaciones por secuestro.

Uno de los puntos de interés para los investigadores está en la información almacenada en los dispositivos incautados. Según Ramírez, los datos obtenidos mediante los procedimientos autorizados por la Policía Judicial pueden servir para fortalecer los procesos y aportar nuevas pruebas contra los responsables.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para establecer el alcance de las actividades coordinadas desde los establecimientos penitenciarios y determinar las responsabilidades correspondientes.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)