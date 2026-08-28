Un curioso momento se presentó este viernes 28 de agosto durante la jornada que encabezó el presidente Abelardo de la Espriella en Cali para entregar ayudas a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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El mandatario se encontraba en medio de la entrega de los documentos representativos que autorizan a los beneficiarios a recibir kits de materiales de construcción y otros apoyos para la recuperación de sus viviendas.

La jornada había comenzado con una eucaristía en homenaje a las víctimas del terremoto y posteriormente contó con las intervenciones del alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

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Fue justamente cuando comenzó la entrega de los documentos a las familias beneficiarias que se presentó la situación.

De la Espriella pidió que respetaran el orden de la entrega

En medio del acto, una persona pareció interrumpir al presidente mientras se desarrollaba la entrega. De la Espriella reaccionó de inmediato y le pidió que esperara para poder continuar con el procedimiento establecido.

“Espérese maestro, espérese que tenemos un… no, no. Espérese un segundo; no, no, no. Espérese que estamos en orden; aquí las cosas son orden”, dijo el mandatario.

El presidente hizo la intervención durante unos segundos y posteriormente continuó con la entrega de los documentos a las familias damnificadas.

El momento quedó registrado durante la jornada en la que el Gobierno presentó parte de las medidas para avanzar en la reconstrucción de Cali y el Valle del Cauca.

Vea el momento que protagonizó De la Espriella (34:40):

¿Qué ayudas entregó De la Espriella en Cali?

Durante su visita a la capital del Valle del Cauca, De la Espriella anunció nuevas medidas para las familias afectadas por el terremoto.

Entre ellas está un subsidio de arrendamiento de 1.050.000 pesos mensuales durante tres meses, con posibilidad de extenderlo por otros tres meses, para las familias que cumplan los requisitos establecidos.

Además, el Gobierno anunció la puesta en marcha de un banco de materiales para atender a los hogares cuyas viviendas resultaron afectadas, pero que continúan siendo habitables.

La estrategia contempla la entrega de kits de materiales y acompañamiento técnico para adelantar las reparaciones necesarias.

El Gobierno también informó que hay recursos disponibles para ejecutar subsidios de vivienda y atender inmuebles afectados por la emergencia. De acuerdo con lo anunciado en Cali, el Ministerio de Vivienda dispone de 110.000 millones de pesos para ejecutar 1.462 subsidios y atender 741 viviendas rurales.

La jornada se desarrolló mientras las autoridades avanzan en la evaluación de los daños ocasionados por el terremoto y en la entrega de ayudas a las familias que perdieron sus viviendas o tuvieron que abandonarlas por las condiciones de seguridad.

Tras el breve llamado de atención, el presidente continuó con la entrega de los documentos y la jornada siguió con normalidad.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.