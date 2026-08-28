Por: EL PILON SA

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El Gobierno colombiano tomó la decisión de implementar de manera inmediata sistemas de protección antidrones en cinco municipios del departamento del Cesar, como respuesta directa al reciente ataque perpetrado por grupos armados contra soldados del Ejército en una zona rural de Pelaya. Este atentado, que dejó tres uniformados heridos el jueves 27 de agosto, provocó la convocatoria de un Consejo de Seguridad extraordinario en Valledupar, presidido por Abelardo De La Espriella, según la información divulgada en el comunicado oficial de la Presidencia.

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De acuerdo con lo anunciado por las autoridades, los municipios priorizados para instalar estos sistemas son El Copey, Curumaní, La Jagua de Ibirico y Pelaya, sumándose a ellos Valledupar, donde también se reforzarán los mecanismos de defensa tecnológica. El objetivo principal de esta política es enfrentar y neutralizar las amenazas vinculadas al uso de drones por parte de actores ilegales en la región, fenómeno que ha despertado gran preocupación por su capacidad para afectar tanto a las fuerzas de seguridad como a la población civil.

El plan presentado contempla el despliegue de equipos tecnológicos de última generación y herramientas especializadas para vigilar, detectar y desactivar drones de uso no autorizado. Las autoridades insistieron en que la anticipación de nuevos ataques y la recuperación del control territorial en los municipios seleccionados es una prioridad absoluta.

Además de los dispositivos antidrones, el Gobierno ordenó aumentar la vigilancia sobre el oleoducto y demás infraestructuras estratégicas en el Cesar, con el fin de evitar que estructuras criminales aprovechen estos activos para financiar sus actividades ilícitas, especialmente en lo relacionado con la explotación ilegal de minerales e hidrocarburos.

La estrategia incluye, además, una intervención táctica especial en Aguachica, municipio que el Gobierno identificó como un núcleo logístico relevante para diferentes estructuras delictivas. Aunque Aguachica no forma parte de las zonas priorizadas para recibir sistemas antidrones, sí será el foco de esfuerzos de inteligencia y operaciones policiales.

Todas estas medidas, tal como subrayó la Presidencia, tendrán aplicación inmediata y serán objeto de seguimiento directo por parte del Gobierno, con el propósito de anticipar posibles acciones violentas de los grupos armados y fortalecer la seguridad entre las comunidades del Cesar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas implementó el Gobierno para enfrentar ataques con drones en el Cesar?

El Gobierno desplegó sistemas de protección antidrones en cinco municipios priorizados del Cesar —El Copey, Curumaní, La Jagua de Ibirico, Pelaya y Valledupar—, además de fortalecer la vigilancia sobre infraestructuras estratégicas y realizar una intervención táctica en Aguachica, de acuerdo con el comunicado de la Presidencia.

¿Por qué el Gobierno eligió esos municipios del Cesar para instalar sistemas antidrones?

Según la información oficial, se priorizaron estos municipios porque han sido escenario de amenazas o ataques cometidos por grupos armados mediante drones, con el fin de anticipar acciones violentas y recuperar el control territorial en las zonas más vulnerables del Cesar.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.