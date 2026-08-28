Juliana Guerrero salió a aclarar la información sobre el supuesto retiro del esquema de seguridad que le fue asignado durante el gobierno de Gustavo Petro y aseguró que, hasta el momento, no ha recibido ninguna notificación de la Unidad Nacional de Protección (UNP) informándole que dejará de contar con los escoltas.

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La aclaración, de acuerdo con Caracol Radio, llega luego de que trascendiera que Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y el activista Beto Coral habían quedado sin los esquemas de seguridad que les fueron asignados durante la anterior administración.

Sin embargo, Guerrero explicó que su situación es diferente a lo que se ha señalado públicamente. Según el medio citado, actualmente se encuentra nuevamente en un estudio de seguridad, proceso mediante el cual la UNP debe determinar si es pertinente mantener las medidas de protección que tiene asignadas.

“Estoy nuevamente en estudio de seguridad para revisar la pertinencia de este”, aseguró Guerrero, quien sostuvo que existen razones para considerar la continuidad de su esquema debido a las amenazas y presiones que ha enfrentado.

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Guerrero asegura que la UNP no le notificó el retiro

La funcionaria fue enfática en señalar que la UNP no le ha comunicado oficialmente que su esquema haya sido retirado. Por eso, pidió diferenciar entre estar en un proceso de revisión de seguridad y haber perdido definitivamente las medidas de protección.

El caso de Guerrero quedó en medio de la controversia por los esquemas asignados durante el gobierno Petro, después de que se conociera que varias personas vinculadas al entorno político de la anterior administración habían recibido medidas de protección.

Fuentes del Gobierno señalaron que los esquemas cuestionados representaban un costo cercano a 40 millones de pesos mensuales para el Estado, situación que aumentó el debate sobre los criterios utilizados para asignar este tipo de protección.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.