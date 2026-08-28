Gabriela Muñoz recibió un baldado de agua fría, luego de que la Unidad Nacional de Protección (UNP) les quitara a ella, Juliana Guerrero y ‘Beto’ Coral el esquema de seguridad que les asignó el gobierno pasado. Precisamente, la mujer a la que la han puesto como la que movía los hilos dentro de la Aerocivil, dejó un mensaje en el que mostraba su descontento.

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La UNP aseguró que removió los esquemas de los tres simpatizantes de Gustavo Petro al considerar que no tienen riesgos de amenazas para mantenerlos. Además, detalló que esa protecciones costaban cerca de 40.000 millones de pesos, lo que se ha visto como un gasto innecesario.

Por su parte, Muñoz insistió en que ha sido blanco de intimidaciones y que el Gobierno de Abelardo de la Espriella es responsable si algo le pasa a ella, por no garantizar su seguridad. A su vez, dijo que seguirá manifestando sus ideas, aunque no tenga un esquema.

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“Ya lo advertí: si algo me sucede, responsabilizo al Estado por no garantizar mi seguridad pese a las amenazas denunciadas. Pero que quede claro, mi voz no nace de un esquema de protección ni depende de una escolta. Nace de mis convicciones, de mi historia y de la lucha de mi familia que seguiré llevando. No van a silenciarme ni voy a detenerme”, dijo Muñoz a través de su cuenta en ‘X’ (Twitter).

Así como lo he contado, así es: mi familia tiene una historia dentro del proyecto político que inició Gustavo Petro. Fui educada por personas que han militado en esta causa y, después de la muerte de mi abuelo, decidí continuar su lucha con convicción, lealtad y conciencia. No… https://t.co/GzsQDcA71j — Gabriela Muñoz Olaya (@gabymunozz_) August 28, 2026

La estudiante también dijo que su cercanía con el expresidente se ha dado por una militancia de su familia en el proyecto progresista. También lamentó que, inclusive dentro del Pacto Histórico, la descalifiquen y según ella, estigmaticen con usar un “encanto femenino” para tener beneficios.

“El partido también está siendo víctima de las narrativas sucias de una extrema derecha que ha tomado el país y pretende dividirnos, enfrentarnos y silenciarnos… Como joven, rechazo profundamente esa forma de hacer política. Me niego a guardar silencio y seguiré defendiendo mis ideas, mi dignidad y el proyecto político en el que creo”.

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Gabriela Muñoz dio sus declaraciones en una respuesta a Gustavo Petro, quien quedó disgustado porque a su cercana le quitaron el esquema de seguridad. El exmandatario ha declarado que la joven ha sido amenazada dentro de su universidad y apuntó contra el ejecutivo actual.

“El que le quiten su escolta ante la inminencia de un atentado desatado por el odio en redes fabricado y por las consignas de Abelardo es de una injusticia total. Están dejando expuesta a la militancia del progresismo para la campaña de asesinato que ya se está adelantando”, dijo Petro en redes.

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