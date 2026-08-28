Por: El Espectador

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En el cuento “La cabeza del degollado”, la autora Sara Jaramillo Klinkert narra una historia inspirada en su niñez y en la memoria de su tío político Luis. La autora indica que escribió este cuento para el London Magazine con el propósito de rendir homenaje a Luis y a los recuerdos ligados a su infancia en Carolina del Príncipe, municipio ubicado en el norte del departamento de Antioquia. En su relato, Klinkert resalta que la infancia en este lugar estuvo marcada por experiencias junto a la naturaleza y por la presencia de relatos locales, como las historias sobre guacas —tesoros escondidos por los indígenas— y brujas, elementos tradicionales del folclore de la región.

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Jaramillo Klinkert describió que su tío Luis, quien estudió medicina y prestó su servicio rural obligatorio en Carolina del Príncipe, procuraba ayudar a la familia después del asesinato del padre de la autora. El tío Luis invitaba frecuentemente a Klinkert y a sus hermanos a su finca en la zona. Según recuerda la autora: “recuerdo que él le decía a mi mamá: ‘No, présteme a los muchachitos, yo me los llevo para que se entretengan, para que piensen en otra cosa’”. Estos viajes familiares representaban momentos de distracción y alivio frente al dolor de la pérdida, otorgándoles a los niños un espacio seguro para sanar y disfrutar del entorno natural.

Sin embargo, las circunstancias cambiaron drásticamente cuando la violencia armada hizo presencia en Carolina del Príncipe. Klinkert relata que la familia dejó de visitar la finca debido a una toma guerrillera, que incluyó el ataque a la estación de policía. En ese periodo, los secuestros eran frecuentes, motivo por el cual muchas personas, incluida la familia de la autora, decidieron no regresar. Esto generó, de acuerdo con Jaramillo Klinkert, un "sinsabor" al ver cómo la violencia puede arrebatarle a las personas lugares significativos, llenos de vida y recuerdos.

Muchos años después, como periodista, Sara Jaramillo Klinkert volvió a Carolina del Príncipe para cubrir un reportaje sobre la estatua de Juanes, el reconocido músico colombiano. Confesó que regresó con la emoción de reencontrarse con los lugares de su infancia, pero se llevó una gran desilusión al constatar que la transformación del pueblo, producto del progreso, había cambiado todo lo que ella recordaba. Esta experiencia reforzó la sensación de pérdida y nostalgia por los espacios y épocas que la violencia y los cambios sociales transforman irremediablemente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Sara Jaramillo Klinkert escribió el cuento “La cabeza del degollado”?

Sara Jaramillo Klinkert escribió “La cabeza del degollado” como un homenaje a su tío político Luis y a los recuerdos de su niñez en Carolina del Príncipe. Según confesó la autora, su intención fue preservar la memoria de las vivencias felices y las historias tradicionales de la zona, pero también expresar el dolor por la pérdida de esos lugares debido a la violencia armada y los cambios sociales.

¿Cómo influyó la violencia en los recuerdos de la autora sobre Carolina del Príncipe?

La violencia armada en Carolina del Príncipe, especialmente una toma guerrillera y la presencia de secuestros, obligó a la familia de Jaramillo Klinkert a dejar de visitar un lugar que había sido muy importante para su infancia. Este hecho marcó una ruptura dolorosa en su relación con el pueblo, generando nostalgia y una sensación de pérdida al ver cómo la violencia puede transformar y arrebatar espacios valiosos del pasado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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