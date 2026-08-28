Las rodadas de motocicletas siguen siendo un dolor de cabeza para las autoridades en toda Colombia, y cada vez más despiertan disgusto en la ciudadanía. Tal fue el caso cerca de Bogotá, en el que a las personas se les colmó la paciencia y optaron por responder con una actitud hostil a quienes participan en esta actividad.

Sigue a PULZO en Discover

Todo se dio durante la noche y la madrugada en la vía Mosquera-La Mesa, donde unas personas lanzaron piedras a un grupo de motociclistas para que dejaran de andar por ese sector. Según la cuenta de denuncias @PasaenBogota, todo se dio porque la gran cantidad de motos estaba ocasionando un ruido aturdidor causando desorden al ir, presuntamente, a gran velocidad en horas que son para descansar.

Los habitantes del sector bloquearon el paso y no dejaron que los conductores siguieran su curso, mientras los atendían a pedradas para que se devolvieran. Aunque algunos presentes sentían lástima por la situación, otros vitoreaban: “Se la pegué”, dijo una mujer que lanzó una roca.

La situación escaló a mayores cuando a uno de los participantes en la rodada lo bajaron de su vehículo y lo empujaron. El hombre trató de pedir calma, pero la tensión llegó a tal punto que un policía debió intervenir.

Las imágenes se hicieron virales en redes sociales y hasta famosos reaccionaron: “Está situación va a terminar muy mal”, dijo Efraín Arce, ‘el patrullero’. “¿Por la Circunvalar para cuándo?, instó Josse Narváez, ya que esa situación es parecida en dicha vía de Bogotá por cuenta de piques ilegales.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.