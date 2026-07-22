Por: El Espectador

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La irresponsabilidad al volante y el exceso de velocidad volvieron a ser los detonantes de una tragedia en las vías de Cundinamarca. En la noche del lunes 20 de julio, lo que debía ser una jornada tranquila de festivo finalizó en luto para una familia en el municipio de Mosquera, cuando un conductor en estado de embriaguez arrolló a un grupo de peatones en la glorieta del Parque Cultural, dejando como saldo una mujer fallecida y dos personas más heridas, entre ellas un menor de edad.

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Según los reportes de la Alcaldía municipal, la emergencia ocurrió pasadas las 8:30 p. m. Pese a que en cuestión de tres minutos arribaron al lugar agentes de tránsito, unidades de la Policía Nacional y ambulancias del Hospital María Auxiliadora, el impacto causó estragos irreversibles en las víctimas.

Fuentes locales le confirmaron a El Espectador que la mujer era tía de las otras dos personas involucradas.

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Intento de fuga y reacción de la ciudadanía

Videos registrados en el lugar de los hechos dan cuenta de la dimensión del siniestro y de la actitud del conductor tras el atropello. En un intento por evadir la responsabilidad del hecho, el vehículo volvió a pasarle por encima a una de las víctimas e hizo una maniobra inesperada para cambiar de carril y emprender la huida.

Sin embargo, la indignación y la rápida reacción de varios testigos le cerraron el paso al automóvil. La ciudadanía le hizo frente en la vía e impidió que el hombre escapara, lo que permitió que las autoridades procedieran con la respectiva captura.

Conductor en grado II de embriaguez

Las autoridades confirmaron que el automóvil involucrado, de placas KLM404, era conducido por Lionel Andrés Martínez Clavijo, de 36 años.

Tras practicársele el examen de alcoholemia, el informe oficial confirmó que Martínez Clavijo dio positivo con grado II de embriaguez. La Secretaría de Movilidad de Mosquera señaló que asumió los actos urgentes e inició las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes para avanzar en el proceso de judicialización por la muerte de la víctima y las lesiones causadas.

Heridos permanecen hospitalizados

Pese a la rápida respuesta de los equipos de socorro y a las maniobras médicas realizadas en el Hospital María Auxiliadora, Patricia Rodríguez, de 59 años, falleció debido a la severidad de las lesiones.

Por su parte, los otros dos lesionados, sobrinos de la víctima, se encuentran en condición estable y permanecen bajo observación médica especializada en el servicio de ortopedia del mismo centro hospitalario.

Ante los hechos, la Administración Municipal de Mosquera emitió un mensaje de solidaridad:

“La Administración Municipal expresa su solidaridad y condolencias a los familiares y seres queridos de la víctima fatal. Asimismo, reitera su disposición para brindar el acompañamiento institucional necesario, tanto en los procedimientos médico-quirúrgicos que se requieran como en el apoyo humano y social a las familias afectadas”.

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