Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la ciudad de Bogotá, luego de que una mujer que se encontraba aprendiendo a manejar perdiera el control del vehículo y terminara impactando contra dos establecimientos comerciales.

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El hecho ocurrió en la dirección carrera 111A #88-26, en el sector de Ciudadela Colsubsidio, donde, según información conocida por Pulzo, la conductora habría reaccionado de forma equivocada ante el nerviosismo del momento.

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De acuerdo con los primeros reportes, la mujer, en medio del susto, en lugar de frenar habría acelerado el vehículo, lo que provocó que se estrellara contra una estética canina y una panadería de la zona.

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El fuerte impacto causó daños estructurales en ambos locales, causando preocupación entre comerciantes y residentes del sector.

#ATENCIÓN Grave accidente en Bogotá. Mujer que estaba aprendiendo a manejar se estrelló contra dos locales comerciales en la localidad de Engativá. Por ahora no se reportan lesionados. pic.twitter.com/qGx4LmCnUr — Última Hora Pulzo (@UltimaHoraPulzo) April 13, 2026

Tras lo ocurrido, varias ambulancias y organismos de socorro llegaron al lugar para atender la situación y verificar el estado de las personas involucradas.

A pesar de la magnitud del choque, las autoridades confirmaron de manera preliminar que no se registraron personas con heridas de gravedad.

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Según las versiones iniciales conocidas por este medio, la mujer no se encontraba sola y al parecer iba acompañada de un hombre al momento del accidente. Sin embargo, este detalle aún está siendo verificado.

Las autoridades trabajan en el lugar para establecer con precisión las circunstancias del siniestro y emitir un reporte oficial sobre este hecho que, aunque no dejó víctimas fatales, sí evidenció los riesgos de la inexperiencia al volante.

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