Un grave accidente de tránsito ocurrido en la mañana del 10 de abril de 2026 dejó dos personas muertas frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el siniestro involucró a un motociclista que descendía por un puente vehicular y a un ciclista que intentaba cruzar la vía, lo que derivó en un choque de alta gravedad.

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Imágenes de cámaras de seguridad evidenciaron la magnitud del impacto, con la motocicleta deslizándose varios metros sobre el asfalto y el ciclista quedando gravemente afectado a pocos metros de su bicicleta. Luego del hecho, la vía permaneció cerrada durante varias horas, generando fuertes congestiones en la zona, por lo que las autoridades recomendaron tomar rutas alternas mientras se restablecía la movilidad en la Avenida Ciudad de Cali con calle 26.

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¿Quiénes fueron las personas fallecidas en accidente frente a embajada en EE. UU.?

Se conocieron nuevos detalles del grave accidente de tránsito ocurrido en Bogotá el pasado 10 de abril, que dejó dos personas fallecidas en inmediaciones de la calle 26. Según reveló El Tiempo, el motociclista involucrado fue identificado como José Fernando Escárraga Beltrán, de 28 años.

De acuerdo con la información del medio, el joven hacía parte del esquema de protección del vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero Díaz. A su vez, se conoció que la moto era una Suzuki DL650, de placas UHL04H, perteneciente a la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía.

En cuanto a la otra víctima, se trata de un ciclista de 58 años que, tras el fuerte impacto, alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial cercano. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Las imágenes del accidente evidencian la magnitud del choque, pues la bicicleta en la que se movilizaba la víctima, de color azul, quedó completamente destruida en plena vía. Este caso sigue siendo materia de investigación para determinar responsabilidades.

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