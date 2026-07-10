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Una adolescente de 17 años falleció luego de sufrir un grave accidente de tránsito cuando se movilizaba en una motocicleta junto a otra joven sobre la avenida Nariño, a pocos metros de la portería del conjunto residencial El Nogal en Girardot.
La víctima fatal fue identificada como Derly Tatiana Tobar, de 17 años, quien falleció pocos minutos después de ingresar a una clínica debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.
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La otra ocupante de la motocicleta, Valentina Hurtado Ortiz, de 18 años, continúa recibiendo atención médica y permanece bajo observación.
Según lo que se logró conocer en el hecho habría estado involucrado otro vehículo que, presuntamente, abandonó la escena tras el impacto.
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