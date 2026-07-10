Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una adolescente de 17 años falleció luego de sufrir un grave accidente de tránsito cuando se movilizaba en una motocicleta junto a otra joven sobre la avenida Nariño, a pocos metros de la portería del conjunto residencial El Nogal en Girardot.

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La víctima fatal fue identificada como Derly Tatiana Tobar, de 17 años, quien falleció pocos minutos después de ingresar a una clínica debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

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La otra ocupante de la motocicleta, Valentina Hurtado Ortiz, de 18 años, continúa recibiendo atención médica y permanece bajo observación.

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Según lo que se logró conocer en el hecho habría estado involucrado otro vehículo que, presuntamente, abandonó la escena tras el impacto.

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