Por: El Espectador

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El pasado 11 de agosto, el parque El Golfito, situado en el barrio Modelia, fue el escenario elegido para conmemorar la vida política de Miguel Uribe Turbay mediante la instalación de una estatua en su honor. Allí, en el mismo sitio donde ocurrió el atentado que le costó la vida al senador el 7 de junio de 2025, se llevó a cabo una emotiva ceremonia que reunió a familiares, líderes políticos y habitantes del sector. Durante el evento, este espacio público cambió oficialmente su nombre por el de Miguel Uribe Turbay, sumando nuevas capas de significado a su historia.

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La decisión de ubicar el monumento en este punto específico de Modelia ató de forma definitiva la memoria política de Uribe Turbay al barrio que fue escenario de su muerte. Las reacciones de los vecinos han sido diversas en torno al sentido y la pertinencia del homenaje. Mientras algunos residentes consideran que el monumento es una forma de mantener viva la memoria de los hechos ocurridos en el sector y recalcar la relevancia de la figura política para quienes lo conocieron, otros señalan que, si bien es un tributo importante a nivel personal y familiar, no todos lo integran como un emblema identitario del sector.

Un habitante, reservando su nombre, destacó el significado del acto tanto para la familia del senador como para la comunidad que tuvo algún vínculo con él, expresando que el homenaje resulta especialmente simbólico al emplazarse donde sucedieron los eventos trágicos y subrayando que “si quieren darle un tributo a un hombre que luchó por la libertad y la democracia, lo mejor es hacerlo en el lugar donde murió”.

El parque, transformado por la presencia del monumento, ha sido motivo de conversación entre los residentes, quienes debaten sobre el valor de este tipo de reconocimientos en el espacio público. Algunas voces han expresado que la estatua representa un recuerdo de Uribe Turbay, pero no necesariamente un símbolo del barrio. Otra opinión, en cambio, resaltó que el lugar resulta adecuado por ser el escenario de las últimas palabras y momentos del senador ante la comunidad.

La escultura también ha sido relacionada por algunos habitantes con la memoria colectiva vinculada a episodios de violencia política en Colombia, estableciendo incluso paralelos con casos como el asesinato de Luis Carlos Galán en 1989. Para varios residentes, el homenaje no solo recuerda valores como la libertad y la historia, sino que llama a la reflexión sobre hechos que han marcado profundamente al país. Así, la estatua, situada en el corazón de Modelia, emerge como un nuevo símbolo cuya significación aún divide opiniones y sigue dando lugar a debates sobre memoria, identidad y espacio público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se instaló una estatua de Miguel Uribe Turbay en el parque Modelia?

La estatua de Miguel Uribe Turbay se instaló en el parque Modelia, anteriormente conocido como El Golfito, porque fue el lugar donde ocurrió el atentado que le costó la vida el 7 de junio de 2025. De acuerdo con testimonios recogidos por CrossmediaLab de la UTadeo, el homenaje busca mantener presente la memoria del senador, reconocer su recorrido político y rendir tributo en el mismo sitio donde vivió sus últimos momentos, reforzando así el vínculo entre la figura política y el barrio.

¿Cuál es el significado del monumento de Miguel Uribe Turbay para los habitantes de Modelia?

El monumento de Miguel Uribe Turbay tiene diferentes interpretaciones para los habitantes de Modelia. Para algunos, representa un reconocimiento a su memoria política y a los valores por los que luchó, vinculando la estatua con la historia de violencia política en Colombia. Otros consideran que, aunque es significativo para su familia y allegados, no necesariamente cambia la identidad del barrio. La presencia del monumento ha abierto un debate en la comunidad sobre el espacio público y el valor de los homenajes políticos.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.