Por: Portal Bogotá

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La recuperación de los coliseos menores de la Unidad Deportiva El Salitre (UDS) en Bogotá está entrando en una etapa decisiva, así lo anunció el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), responsable del proceso. Tras meses dedicados a revisiones técnicas y a la resolución de complejidades derivadas del proyecto, el IDRD espera recibir en septiembre los estudios y diseños definitivos, así como el presupuesto preliminar necesario para la realización de las obras, según información del organismo distrital.

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La importancia de esta obra ha llevado al IDRD a asegurar que todas las etapas se desarrollen de manera responsable, dando prioridad a los requerimientos técnicos y presupuestales que demanda la ciudad. De acuerdo con declaraciones de Daniel García Cañón, director del IDRD, citadas por el mismo Instituto, la meta es avanzar “sin improvisar y sin aprobar estudios, diseños o presupuestos que no cumplan con las condiciones que necesita la ciudad”. García Cañón reconoció que el proceso ha sido complejo y que la comunidad deportiva ha esperado demasiado tiempo, por lo que se busca que cada parte pendiente se resuelva de manera técnica y precisa.

La Administración Distrital tomó la decisión de no recibir a satisfacción los estudios y diseños definitivos propuestos inicialmente, luego de identificar inconsistencias técnicas y de presupuesto. Desde entonces, el IDRD ha intensificado el seguimiento técnico al proyecto y mantiene interacción constante con el contratista, así como con los equipos de supervisión e interventoría responsables de velar por la calidad y transparencia del proceso, según detalló el Instituto.

Mientras se afinan detalles técnicos, el IDRD ha sostenido un diálogo continuo con representantes de diversas ligas deportivas afectadas —como voleibol, gimnasia, karate, judo, ajedrez, lucha, tejo, esgrima, boxeo y baloncesto— para informar y coordinar acciones que busquen minimizar el impacto de la no disponibilidad de estos escenarios. Paralelamente, la Personería de Bogotá ha realizado un seguimiento a este proceso, llevando a cabo mesas de trabajo en varios meses de 2026, tal y como se informó desde ese ente.

Para evitar una paralización total de las actividades deportivas durante el tiempo que dure la recuperación, la Administración ha priorizado la reubicación y continuidad de entrenamientos de atletas y paratletas del Equipo Bogotá. Entre los espacios alternativos habilitados para ello se encuentran el coliseo Cayetano Cañizares, la Plaza de los Artesanos y varios Centros Felicidad (CEFE), todos ellos escenarios del Distrito Capital, de acuerdo con la información oficial.

Una vez aprobados y consolidados los estudios, el IDRD pretende dar inicio a la demolición de la estructura actual en el último trimestre del año, abriendo así paso a la construcción de nueva infraestructura que fortalecerá tanto el deporte convencional como el paralímpico y que recuperará para la capital uno de sus espacios emblemáticos para el alto rendimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué avances hay en la recuperación de los coliseos menores de la Unidad Deportiva El Salitre?

De acuerdo con información del IDRD, la recuperación de los coliseos menores sigue avanzando mediante revisiones técnicas, resolución de inconsistencias y diálogo constante con la comunidad deportiva y autoridades. El Instituto espera iniciar la demolición de las estructuras actuales en el último trimestre del año, una vez reciba y consolide los estudios y diseños definitivos junto con el presupuesto.

¿Cuáles fueron los inconvenientes técnicos y presupuestales en el proyecto de los coliseos menores según el IDRD?

Según el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, los estudios y diseños presentados inicialmente no fueron recibidos a satisfacción debido a inconsistencias técnicas y presupuestales identificadas en la propuesta. Por este motivo, se intensificó el seguimiento técnico y se mantuvieron mesas de trabajo para garantizar que el proyecto cumpla con las condiciones requeridas por la ciudad antes de avanzar en su ejecución.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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