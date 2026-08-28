Por: Portal Bogotá

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La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia ha apostado por un nuevo formato de concierto con su serie ‘Sinfónica en Jeans’, buscando acercar la música sinfónica a todo tipo de públicos en Bogotá. Según la información compartida por el portal bogota.gov.co, el evento se celebrará el sábado 29 de agosto a las 4:00 p. m. en la plazoleta del Centro Nacional de las Artes, ubicada en la calle Décima con carrera Quinta, y tendrá entrada libre, permitiendo el acceso sin ningún costo. Esta iniciativa, enmarcada dentro de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, representa un esfuerzo claro por romper con los esquemas tradicionales que asocian la música sinfónica solo con auditorios formales y públicos especializados.

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Bajo la dirección de Leonardo Marulanda, la Orquesta presentará un repertorio variado que incluye danzas de reconocidos compositores como Antonín Dvořák, Johannes Brahms y Johann Strauss, además de piezas populares internacionales como ‘New York, New York’ y ‘Libertango’. Junto a estas, se interpretarán obras colombianas como ‘Carmentea’, ‘Sapo Viejo’ y ‘Majagual’. Esta diversidad busca no solo atraer a expertos en música clásica, sino también a quienes quizá no han tenido contacto previo con este tipo de propuestas artísticas.

El formato al aire libre e interactivo distingue a esta serie de conciertos. La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia deja atrás el protocolo habitual de los escenarios cerrados y formales, eligiendo un entorno en el que la música se experimenta como un momento de encuentro abierto y cotidiano. Así, se invita a familias, amigos, incluso a quienes desean asistir con mascotas, a vivir la música sin etiquetas, en el corazón cultural de la ciudad. De acuerdo con la fuente, la propuesta no forma parte de la agenda distrital oficial de actividades culturales, pero se integra a la oferta musical y artística pensada para el disfrute colectivo.

Con la oportunidad de acceder de forma gratuita y en un ambiente amigable, ‘Sinfónica en Jeans’ resalta como un espacio para que la ciudadanía se relacione con la música sinfónica desde una perspectiva más cercana y menos rígida, reafirmando el lugar de Bogotá como epicentro de la cultura viva.

¿Qué repertorio interpretará la Orquesta Sinfónica Nacional en ‘Sinfónica en Jeans’?

Durante el evento ‘Sinfónica en Jeans’, la agrupación, bajo la batuta de Leonardo Marulanda, presentará danzas de Dvořák, Brahms y Strauss, además de piezas como 'New York, New York', 'Libertango' y composiciones colombianas como 'Carmentea', 'Sapo Viejo' y 'Majagual', según la información oficial de bogota.gov.co.

¿Dónde y cuándo se realizará el concierto gratuito ‘Sinfónica en Jeans’ en Bogotá?

De acuerdo con los datos suministrados por bogota.gov.co, el concierto gratuito ‘Sinfónica en Jeans’ se realizará el sábado 29 de agosto a las 4:00 p. m. en la plazoleta del Centro Nacional de las Artes, ubicada en la calle Décima con carrera Quinta, en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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