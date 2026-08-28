Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) ha publicado el pronóstico del clima para este sábado 29 de agosto de 2026 en Bogotá, de acuerdo con el reporte emitido por la entidad. Este informe es clave para quienes necesitan planear sus actividades diarias y evitar inconvenientes relacionados con las condiciones meteorológicas, especialmente en una ciudad donde el clima puede cambiar de forma repentina y afectar la movilidad y la agenda de sus habitantes.

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Según IDIGER, en la madrugada se pronostica un cielo mayormente cubierto y un predominio de tiempo seco, lo que permite una mínima de 11 grados centígrados durante esas horas. Sin embargo, el panorama cambia ligeramente durante la mañana: aunque el cielo seguirá mayormente cubierto, existe la posibilidad de lluvias ligeras, principalmente en las localidades de Usme y Sumapaz. Esta información es valiosa para los ciudadanos que viven o se dirigen a estos sectores, pues les permite organizarse mejor ante la posible presencia de precipitaciones.

Para mantenerse actualizados sobre el estado del clima en tiempo real, los ciudadanos pueden recurrir al Sistema Alerta Bogotá (SAB). De acuerdo con los reportes, este sistema ofrece herramientas prácticas para consultar información en línea. A través de la plataforma Mapas Bogotá (mapas.bogota.gov.co), es sencillo consultar el pronóstico de lluvias: el usuario debe ingresar al portal, seleccionar el ícono de mapa a la derecha, elegir en “Tipos de mapa” la opción “Otros mapas” y luego seleccionar “Lluvias”. Posteriormente, solo es necesario digitar la dirección de interés en el buscador y el sistema mostrará de inmediato la ubicación consultada, indicando si hay precipitaciones en esa zona. Este recurso es útil y accesible desde cualquier dispositivo como celular, computadora o tableta.

El SAB es una de las herramientas más recomendadas para consultar el estado del clima en el Distrito, ya que ofrece información actualizada y confiable respaldada por entidades oficiales del gobierno de Bogotá. Seguir las recomendaciones y anuncios de estos sistemas puede ayudar a los habitantes de la ciudad a evitar contratiempos y estar mejor preparados ante los cambios meteorológicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá desde el celular?

Para consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá desde el celular, se debe acceder a la plataforma Mapas Bogotá, disponible en la página mapas.bogota.gov.co. Una vez dentro, el usuario puede seleccionar el ícono de mapa, elegir la opción “Lluvias” en la sección de “Otros mapas” y digitar la dirección de interés. De este modo, se obtiene información precisa sobre la probabilidad de lluvias en cualquier sector de la ciudad, de acuerdo con IDIGER.

¿Qué es el Sistema Alerta Bogotá (SAB) y cómo puede ayudar al ciudadano?

El Sistema Alerta Bogotá (SAB) es una plataforma oficial respaldada por las autoridades del Distrito que ofrece información actualizada sobre el clima y riesgos en la ciudad. A través del SAB, cualquier persona puede consultar alertas y el pronóstico del tiempo en diferentes localidades, lo que permite planear mejor su día y tomar precauciones ante posibles lluvias u otras eventualidades meteorológicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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