Sobre la tarde de este viernes 28 de agosto hubo momentos de angustia por cuenta de un incendio de magnitudes considerables en el sur de Bogotá. La conflagración se presentó en el sector de Potrerito, en la localidad de Bosa, y muy cerca de varias viviendas y edificios residenciales, además de un estacionamiento en el que había varios vehículos de carga.
El incidente se presentó poco antes de las dos de la tarde y unos videos grabados por vecinos del sector evidenciaron cómo las llamas se apoderaron de tres bodegas usadas para el almacenamiento de material reciclado.
Las tomas mostraron el fuego expandirse en los depósitos, mientras se expandía una inmensa nube de humo por todo el barrio.
#BOGOTÁ. A esta hora, se presenta un fuerte incendio estructural en una bodega del sector de Potrerotos, en la localidad de Bosa. Hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas, la magnitud de los daños o si @BomberosBogota ya hacen presencia en el lugar. pic.twitter.com/OlCPTwCQZELee También
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— Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) August 28, 2026
El Cuerpo de Bomberos de Bogotá hizo presencia en el lugar de la emergencia (carrera 88I con calle 75 sur) para apaciguar la conflagración. Por el momento, las autoridades descartaron personas afectadas, aunque los daños materiales sí fueron considerables.
A su vez, los organismos de emergencia confirmaron que, sobre las 2:30 de la tarde, el incendio se controló en un 70 %. Sin embargo, aún no se ha establecido cuál fue la causa que originó la emergencia.
Actualización: A la hora, el incendio se encuentra controlado en un 70 %. Se solicita el apoyo del equipo de Investigación de Incendios para determinar las causas del incidente.
— Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) August 28, 2026
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