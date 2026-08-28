El camino hacia la justicia en el caso del feminicidio de Laura Valentina Lozano, la joven patinadora artística y universitaria de 21 años cuyo trágico deceso enlutó a su familia el pasado 21 de febrero en el norte de Bogotá, ha estado marcado por profundas contradicciones institucionales y una lucha incansable de sus seres queridos por evitar la impunidad total.

Sigue a PULZO en Discover

En medio de un proceso plagado de dolor, nuevas y escalofriantes revelaciones entregadas por su madre, Nancy Torres, exponen un panorama indignante sobre los tropiezos iniciales de la investigación, incluyendo una polémica decisión judicial que dejó en libertad al principal sospechoso bajo argumentos que hoy generan repudio en la opinión pública.

Al recordar los momentos más complejos de las diligencias, la madre de la víctima relató con profunda consternación cómo la justicia falló en los albores del caso. Según explicó, apenas días después de los trágicos hechos, un juez de la República optó por otorgarle la libertad al indiciado bajo la premisa de que supuestamente no representaba un peligro inminente para la sociedad, restando gravedad al suceso al argumentar que el implicado “supuestamente solo había matado a una mujer”, en un fallo que minimizó la violencia de género al catalogarlo como un feminicidio simple supuestamente carente de armas de fuego o cortopunzantes.

Esta determinación desató una profunda zozobra en el entorno familiar, que vio con impotencia cómo el presunto victimario quedaba temporalmente absuelto de las consecuencias penales de sus actos.

Lee También

Sin embargo, el rumbo procesal dio un giro drástico cuando el caso fue asumido por una fiscalía especializada de apoyo. Con la llegada de este nuevo equipo investigador, se gestionó un riguroso peritaje técnico y se solicitó la asesoría de expertos forenses para reanalizar a fondo el informe entregado por Medicina Legal. Dicha valoración científica permitió sustentar con pruebas irrefutables la ampliación de la imputación de cargos, logrando recategorizar la conducta punible como un homicidio agravado con sevicia y premeditación.

Con este sólido andamiaje probatorio, el ente acusador solicitó una nueva orden de captura que fue materializada con éxito el pasado 4 de agosto, fecha en la que el sospechoso, identificado como José David López Celis, fue recapturado formalmente en las instalaciones de la Clínica de la Colina.

A pesar de este importante avance, la zozobra no se ha disipado para los familiares de la deportista, quienes ahora enfrentan un nuevo flanco de batalla jurídica. Nancy Torres manifestó públicamente su temor ante las posibles maniobras que la defensa del procesado podría desplegar para evadir una condena intramural ordinaria, advirtiendo que existen intenciones de alegar trastornos mentales.

“Él no tuvo compasión de mi hija, él se quiere hacer el loco para que no lo manden a una cárcel. Su abogado busca declararlo inimputable, nos quieren meter gol para que no vaya a una cárcel y que los jueces digan que lo van a tener en un centro de reclusión psiquiátrico del Inpec y lo dejamos libre. ¿Después quién va a responder cuando vuelva a salir a hacer daño? Él va a tener que ir a una cárcel, lo hizo con intención, lo pensó, lo preparó y a mí me dejó sin mi hija. No tenía derecho de hacerme este daño a mí, fue un daño muy grande, lo que me mantiene con ganas de luchar es que se haga justicia”, sentenció con firmeza, exigiendo que todo el peso de la ley recaiga sobre el acusado.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)