Un accidente de tránsito que involucró una ruta escolar, un automóvil particular y un camión que, según una publicación en redes sociales, transportaba perros dejó tres menores de edad lesionadas durante la mañana de este viernes 28 de agosto en el norte de Bogotá.

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El siniestro ocurrió en la calle 146 con carrera 13, en el barrio Acacias, localidad de Usaquén, y provocó el volcamiento del camión después de que este chocara contra los otros dos vehículos.

De acuerdo con el reporte de la Seccional de Tránsito y Transporte conocido por El Tiempo, las tres menores que viajaban en la ruta escolar presentaron lesiones, aunque ninguna fue trasladada a un centro asistencial porque desistieron de recibir atención médica.

El informe oficial también señala que el conductor de la ruta escolar, José Numael Castellanos Castillo, de 68 años, resultó ileso.

El otro lesionado fue el conductor del camión, de 19 años, quien presentó una posible fractura de clavícula izquierda y tuvo que ser trasladado a la Clínica Alcalá. El conductor del automóvil particular, Carlos Andrés Rojas García Rojas, de 42 años, no sufrió lesiones.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según la reconstrucción preliminar de las autoridades, el camión circulaba por la calle 146 en sentido oriente-occidente cuando impactó inicialmente la parte delantera del automóvil particular.

Después del primer choque, el vehículo continuó avanzando y terminó golpeando el costado izquierdo de la ruta escolar, donde se movilizaban las menores.

Como consecuencia de esta segunda colisión, el camión terminó volcado sobre su costado derecho.

La hipótesis consignada por Tránsito y Transporte corresponde al código 112, relacionado con “desobedecer señales o normas de tránsito”, y fue atribuida al conductor del camión.

La Secretaría Distrital de Movilidad también atendió la emergencia y, inicialmente, reportó un volcamiento en la calle 146 con carrera 13. Posteriormente confirmó que se trataba de un choque múltiple entre un automóvil, un bus escolar y un camión.

¿Qué pasó con los perros?

En paralelo al reporte oficial, una mujer identificada en redes sociales como Kelly Castillo aseguró que el camión pertenecía a la empresa Cultura Canina y que en su interior viajaban 12 perros.

Según su publicación, después del accidente los animales fueron trasladados a otro vehículo de la misma empresa. Castillo manifestó preocupación por el estado de los perros y pidió que fueran revisados por un veterinario.

Posteriormente, la empresa respondió con un comunicado de prensa que todos los animales están bien.

Finalmente, las autoridades retiraron los vehículos involucrados y habilitaron nuevamente el tránsito en este sector de Usaquén.

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