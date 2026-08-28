Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un grave accidente de tránsito sacudió la vía Castilla-Girardot, específicamente en el kilómetro 2, jurisdicción de Saldaña, Tolima, donde un bus perteneciente a la empresa Coomotor terminó volcándose lateralmente. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, este siniestro provocó la muerte de dos personas y dejó a otras quince heridas, quienes requirieron atención médica inmediata en diferentes centros asistenciales de la región.

Sigue a PULZO en Discover

El coronel John Anderson Vargas Izao, quien se desempeña como comandante del Departamento de Policía del Tolima, informó que el vehículo accidentado era conducido por un hombre de 31 años y cubría la ruta Bogotá-Neiva. Según el informe policial, las causas exactas del accidente aún son materia de investigación, pero se sabe que el bus salió de la calzada y primero chocó contra un objeto fijo, lo que habría provocado que se volcara sobre la vía.

El impacto fue tan fuerte que dos pasajeros perdieron la vida de manera inmediata en el lugar de los hechos. Hasta el momento, las autoridades no habían dado a conocer la identidad de estas víctimas mortales. Por su parte, los 15 heridos fueron evacuados y trasladados a centros asistenciales en Saldaña, El Espinal, El Guamo y Purificación, donde recibieron valoración y atención médica para estabilizar su estado de salud.

Frente a la emergencia, la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Tolima tomó el control de la situación. Sus unidades atendieron el accidente y realizaron las labores pertinentes para recopilar la información que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro. Las autoridades también aprovecharon para hacer un llamado enfático a los conductores y a todas las personas que se movilizan por las vías del departamento a mantener la precaución, cumplir las normas de tránsito y estar atentos a cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad vial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las consecuencias del accidente de tránsito en la vía Castilla-Girardot?

El accidente tuvo como resultado dos personas fallecidas en el lugar y quince heridas, quienes fueron trasladadas para recibir atención médica en varios centros asistenciales cercanos, según el informe de las autoridades. Además, provocó un fuerte despliegue de los organismos de emergencia y mantiene en investigación las causas que llevaron al bus de la empresa Coomotor a salirse de la calzada y volcarse.

¿Qué acciones tomaron las autoridades tras el accidente en Saldaña, Tolima?

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Tolima atendió la emergencia, llevó a cabo labores de investigación en el sitio del siniestro y realizó recomendaciones a los conductores para mantener la precaución en carretera y respetar las normas de tránsito, con el objetivo de evitar futuros accidentes en las vías del departamento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.