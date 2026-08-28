Por: Noticiero 90 minutos

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El reciente sismo del 10 de agosto dejó como una de sus consecuencias más graves la afectación de las instalaciones del Instituto para Niños Ciegos y Sordos, considerado un pilar social indispensable en la región. Según lo reportado por 90 minutos, la institución ahora enfrenta pérdidas materiales significativas, las cuales han obligado a suspender, de manera abrupta, la atención a usuarios en condición de vulnerabilidad. Las primeras evaluaciones técnicas tras la emergencia revelan que la reconstrucción total de la sede costará aproximadamente 15.000 millones de pesos, una cifra que refleja la magnitud del daño estructural sufrido.

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Este monto se distribuye principalmente entre dos áreas esenciales: unos 10.000 millones de pesos corresponden a los daños en la clínica visual y auditiva, y los otros 5.000 millones, al centro de rehabilitación. Esta división permite apreciar el profundo impacto que ha tenido el evento sobre los espacios donde día a día se brindan servicios prioritarios para personas con discapacidades sensoriales.

La crisis no solo es material, sino que se traduce en una emergencia para la atención médica de la población. De acuerdo con la misma fuente, cerca de 15.000 personas se han visto directamente perjudicadas por la interrupción de servicios, cifra que surge al considerar que la clínica atiende en promedio 1.000 consultas diarias. Así, se estima que en solo dos semanas después del desastre se han dejado de realizar aproximadamente 15.000 consultas y procedimientos diagnósticos, lo que retrasa tratamientos fundamentales para la salud visual y auditiva de quienes dependen de este instituto.

Ante esta situación, los expertos calculan que el proceso de reconstrucción tomará entre 6 y 8 meses. Paralelamente, las directivas han manifestado agradecimiento ante numerosas muestras de apoyo provenientes de diferentes niveles y sectores. Para contener los efectos inmediatos y no abandonar a sus usuarios, el instituto ha adaptado su sede administrativa, habilitando espacios alternos para consultas externas y tareas diagnósticas básicas, mientras su equipo mantiene comunicación constante con los pacientes más afectados.

Finalmente, la magnitud del daño y la necesidad urgente de restablecimiento han motivado a la ciudadanía, empresas y autoridades a sumarse a campañas oficiales de ayuda y recaudo, pues el restablecimiento de sus servicios es esencial para miles de niños y adultos de la región.

¿Cuánto costará reconstruir el Instituto para Niños Ciegos y Sordos tras el sismo?

Según informó 90 minutos, el costo estimado para recuperar completamente la infraestructura del Instituto para Niños Ciegos y Sordos es de 15.000 millones de pesos. De esa cifra, 10.000 millones están destinados a las obras en la clínica visual y auditiva, mientras que los 5.000 millones restantes corresponden a la rehabilitación del centro especializado.

¿Cuándo se reanudarán los servicios médicos en el Instituto para Niños Ciegos y Sordos?

De acuerdo con expertos citados por 90 minutos, se prevé que los trabajos de reconstrucción del Instituto tomen entre 6 y 8 meses. Entretanto, la atención médica se ha trasladado de forma temporal a la sede administrativa, donde se prestan algunos servicios básicos para mitigar el impacto sobre los pacientes más graves.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.