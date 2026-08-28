Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La emergencia ocasionada por los incendios forestales en San Luis, municipio del departamento de Tolima, ha provocado consecuencias mucho más allá de la pérdida de cultivos, animales y tierras. Según la información divulgada, en medio de la crisis se han presentado denuncias relacionadas con personas que intentan aprovecharse de la vulnerabilidad actual de las familias afectadas, promoviendo presuntas estafas u ofertas de compra de sus propiedades en condiciones económicas desfavorables.

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Esta situación irregular había sido alertada previamente en la zona y volvió a recibir atención durante la visita del presidente Abelardo De La Espriella al departamento de Tolima. La presencia del mandatario tenía como objetivo constatar el estado de la emergencia y examinar las acciones emprendidas para atender a las comunidades damnificadas. En ese contexto, el alcalde de San Luis, Ricardo Andrés Acosta Salas, se refirió de nuevo a estos casos, manifestando una postura de rechazo ante cualquier intento de beneficiarse indebidamente de quienes han perdido bienes y medios de subsistencia por causa del fuego.

Durante las conversaciones sostenidas con medios y autoridades, Acosta Salas destacó su preocupación por personas que estarían llegando a la zona con la intención de ofrecer dinero a ciudadanos afectados, posiblemente buscando adquirir terrenos y propiedades de manera ventajosa tras la tragedia. El alcalde enfatizó que resulta inadmisible aprovecharse de familias que, después de varios años de trabajo, han perdido animales y cultivos, y expresó su sentir diciendo: “Que Dios los perdone”. Adicionalmente, señaló que la administración municipal continúa organizada en el acompañamiento y distribución de las ayudas humanitarias, garantizando que la atención llegue efectivamente a las personas que realmente lo necesitan.

Luego de la visita presidencial, el alcalde resaltó los compromisos asumidos en favor del municipio. Entre estos, se encuentran la entrega de ayudas humanitarias, el respaldo a los ganaderos para alimentar a sus animales y la aplicación de estrategias para la recuperación económica. También, se destacó la disposición de una recompensa de 50 millones de pesos como incentivo para obtener información sobre los responsables de incendios provocados intencionalmente.

No obstante, la alerta persiste en San Luis, pues, según el alcalde, aún permanecen dos focos activos en las veredas Paraguay y Santa Isabel, asociados al mismo incendio que se combate desde hace días. Las autoridades continúan su vigilancia y reiteran el llamado de precaución a la ciudadanía frente a quienes pretendan ofrecer supuestas ayudas o comprar propiedades en medio de la emergencia.

¿Qué ayudas humanitarias se entregan a los afectados por los incendios en San Luis, Tolima?

Según información del alcalde de San Luis, Ricardo Andrés Acosta Salas, las ayudas humanitarias entregadas incluyen apoyo para las familias que perdieron bienes como cultivos y animales, así como acompañamiento y respaldo directedo a ganaderos preocupados por alimentar a su ganado. Estas acciones son parte de los compromisos asumidos tras la visita presidencial para contribuir a la recuperación de las comunidades dañadas por los incendios.

¿Cuáles son las denuncias sobre estafas y compra de propiedades en medio de la emergencia en San Luis?

Durante la emergencia, el alcalde Ricardo Andrés Acosta Salas denunció intentos de algunas personas de acercarse a los afectados para proponer la compra de propiedades o engañar mediante ofertas económicas poco claras. Esta situación ha sido rechazada de manera enfática por la administración municipal y se ha pedido a la ciudadanía estar alerta y rechazar cualquier tipo de aprovechamiento durante la crisis.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.