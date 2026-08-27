Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Gobierno nacional presentó al Congreso una nueva versión del Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, que asciende a $634,9 billones, una cifra considerablemente superior al monto de $575,6 billones radicado previamente por la administración de Gustavo Petro. Según información publicada por ‘El Diario’, el incremento de $59,3 billones fue explicado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien señaló que la reformulación responde tanto a la necesidad de ajustar las cuentas fiscales como a la incorporación de gastos imprevistos que surgieron a raíz de la reciente emergencia por el terremoto ocurrido el 10 de agosto.

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Uno de los elementos centrales que llevaron al Ejecutivo a modificar el presupuesto es precisamente el impacto económico causado por el terremoto. Esta emergencia obligó a incluir nuevos recursos para atender las acciones de reconstrucción y recuperación en las zonas afectadas, cambiando así las condiciones bajo las cuales se había elaborado la propuesta original. El ministro Gómez subrayó que el documento presentado por la administración anterior no contemplaba esta situación, lo que forzó a realizar ajustes significativos en las cuentas nacionales.

La nueva propuesta presupuestal también incorpora obligaciones que no habían sido completamente contempladas en el texto anterior. Entre estos rubros adicionales se destacan $8 billones para el pago de pensiones, $5,8 billones para subsidios, $4 billones para el sector de la salud, $3,6 billones destinados a aportes parafiscales de nómina y $9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Además, se reveló que el servicio de la deuda crecería un 50 % frente a 2026, alcanzando el nivel más alto del que se tenga registro hasta ahora en el país, según información del Ministerio de Hacienda citada por ‘El Diario’.

En cuanto a la distribución del gasto, las cifras preliminares indican que el 62 % del presupuesto se destinaría a funcionamiento, el 24 % al servicio de la deuda y el 14 % de los recursos estarían enfocados en inversión. De estos, la inversión se aproximaría a los $86 billones. No obstante, el monto de $634,9 billones aún no es definitivo, pues el proyecto debe ser estudiado y aprobado por las comisiones económicas del Senado y la Cámara antes del 15 de septiembre, y posteriormente pasar a las plenarias legislativas. Finalmente, el Gobierno llevará ante el Confis (Consejo Superior de Política Fiscal) una propuesta de recorte presupuestal cuyos valores están aún en discusión y podrían oscilar entre $21,9 billones y más de $29 billones, de acuerdo con distintos reportes.

Este ajuste presupuestario, por tanto, se presenta como una respuesta necesaria a la coyuntura nacional, marcada tanto por la reconstrucción tras la emergencia como por la urgencia de abordar las obligaciones fiscales que habían quedado desfinanciadas en el pasado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué aumentó el presupuesto general de la nación para 2027?

El presupuesto general aumentó principalmente por la emergencia del terremoto del 10 de agosto, que obligó a destinar nuevos recursos a la reconstrucción y atención de zonas afectadas. Además, se incorporaron obligaciones fiscales y gastos que no estaban considerados en el proyecto original, como pensiones, subsidios, salud, aportes parafiscales y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

¿Qué es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) en Colombia?

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) es un mecanismo fiscal utilizado por el Estado para evitar que las variaciones internacionales del precio de los combustibles se transfieran de manera inmediata a los consumidores. Así, el FEPC busca suavizar los incrementos en el precio, evitando golpes directos al bolsillo de los ciudadanos.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.