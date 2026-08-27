Por: VALORA ANALITIK

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Tras la aprobación de buena parte de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional, el Centro Democrático anunció una nueva propuesta legislativa orientada a modificar algunos aspectos de la Ley de Reforma Pensional, particularmente en lo relacionado con el ahorro individual, los requisitos para acceder a una pensión y el tratamiento de los recursos de las personas que llegan a la edad de retiro sin completar las semanas exigidas por la legislación.

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Uno de los principales puntos de discusión es el pilar semicontributivo, diseñado para atender a las personas que realizaron aportes al sistema pensional durante su vida laboral, pero que no lograron reunir el número de semanas necesario para obtener una pensión. Este componente busca garantizarles un ingreso durante la vejez a partir de las cotizaciones efectuadas y de los mecanismos de apoyo establecidos por el sistema.

Desde el Centro Democrático consideran necesario revisar las condiciones de este pilar, debido a las implicaciones que podría tener para los trabajadores que realizaron aportes durante varios años sin alcanzar los requisitos para pensionarse. La colectividad también ha planteado reparos frente al tratamiento que recibirían los recursos acumulados por quienes no logren cumplir las condiciones para acceder a una pensión.

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En ese contexto, el partido sostiene que deben evaluarse alternativas que permitan proteger el esfuerzo de ahorro realizado por los trabajadores. Entre sus argumentos también aparece la situación de las nuevas generaciones, frente a las cuales plantea la necesidad de establecer condiciones que faciliten la construcción de un ahorro suficiente para la etapa de retiro.

¿Qué cambio propone el Centro Democrático para el sistema semicontributivo?

De acuerdo con información divulgada por La FM, la senadora María Clara Posada presentaría un proyecto de ley encaminado a modificar las condiciones aplicables a las personas que lleguen a la edad de retiro sin haber cumplido los requisitos necesarios para obtener una pensión.

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La propuesta contemplaría que, en los casos en los que una persona no consiga pensionarse, los recursos que haya acumulado mediante sus cotizaciones puedan ser devueltos directamente, en lugar de convertirse en un ingreso de bajo monto dentro del esquema semicontributivo. La iniciativa buscaría, de esta manera, que los trabajadores puedan recuperar los recursos asociados a su esfuerzo de ahorro, bajo las condiciones que establezca eventualmente la legislación.

El planteamiento introduce una discusión sobre la forma en que deberían administrarse y reconocerse las cotizaciones de quienes no alcanzan las semanas requeridas.

Para el Centro Democrático, el diseño del sistema debería garantizar una relación más directa entre los aportes realizados durante la vida laboral y los recursos que finalmente reciben las personas que no logran cumplir los requisitos de pensión.

Otro de los puntos que contempla la propuesta es la reducción a un salario mínimo del umbral mínimo de cotización en Colpensiones. Según la congresista, esta modificación permitiría concentrar los recursos públicos en garantizar ingresos para las personas que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.

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