Una familia de cuatro integrantes puede generar una huella hídrica cercana a 12 metros cúbicos de agua al mes, equivalentes a unos 12.000 litros o 20.000 botellas de 600 mililitros.

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La cifra permite dimensionar el impacto del consumo doméstico y la importancia de adoptar hábitos para evitar el desperdicio, especialmente ante las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impulsa estrategias para promover el uso eficiente del agua y explica que la huella hídrica puede clasificarse en tres categorías: azul, relacionada con fuentes de agua dulce superficiales y subterráneas; verde, asociada al agua lluvia aprovechada por los ecosistemas; y gris, que refleja el impacto de las actividades humanas sobre la calidad del recurso.

En los hogares, los sanitarios representan entre 25 % y 35 % del consumo, mientras que las duchas y el aseo personal concentran entre 30 % y 40 %. Otros usos importantes corresponden al lavado de ropa, la limpieza y la preparación de alimentos.

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El consumo considerado básico también depende de la altitud. En municipios ubicados por debajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar, llega hasta 16 metros cúbicos mensuales por suscriptor.

Entre 16 y 32 metros cúbicos se considera consumo complementario y por encima de esa cantidad, suntuario. En municipios situados por encima de los 2.000 metros, los límites bajan a 11 y 22 metros cúbicos, respectivamente.

Para reducir el gasto, la CAR recomienda cerrar la llave al cepillarse los dientes, limitar las duchas a cinco minutos, reparar fugas, instalar dispositivos ahorradores y utilizar sanitarios de bajo consumo.

También aconseja reutilizar agua cuando sea técnicamente posible y aprovechar el agua lluvia para actividades que no requieran agua potable.

La entidad destaca que pequeños cambios individuales pueden generar un impacto considerable cuando se convierten en hábitos familiares y comunitarios.

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