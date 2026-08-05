Por: Portal Bogotá

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Bogotá llega a sus 488 años y la capital prepara una celebración que resalta su riqueza patrimonial, especialmente en torno al agua, como parte esencial de su historia y desarrollo urbano. Este jueves 6 de agosto de 2026, de 9:00 a. m. a 12:00 m., se invita a los ciudadanos y visitantes a sumarse a un recorrido patrimonial por el Centro Histórico. La cita es en la Casa de los Siete Balcones, sede del Museo de Bogotá (MdB), ubicada en la calle décima #3-61. De acuerdo con la información oficial divulgada por la Alcaldía de Bogotá, el recorrido se titula ‘Los caminos del agua’ y es completamente gratuito, aunque requiere inscripción previa a través del formulario habilitado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

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El trayecto propone una experiencia inmersiva por los lugares emblemáticos donde el agua ha dejado huellas importantes en el desarrollo capitalino. Iniciando en el Museo de Bogotá, los participantes conocerán detalles inéditos sobre los vestigios que el agua ha dejado en la ciudad, abordando temas como el primer acueducto y el rol fundamental que el líquido vital tuvo para los antiguos habitantes del sector. El objetivo es reconstruir la relación histórica entre la Sabana de Bogotá y el agua, invitando a reflexionar sobre cómo este recurso ha sido determinante en la configuración espacial y el poblamiento del actual Centro Histórico.

‘Los caminos del agua’ se integra a los planes aniversarios de la ciudad, permitiendo a los asistentes explorar, no solo el patrimonio arquitectónico y urbano, sino también profundizar en la relación que los bogotanos han mantenido durante siglos con este elemento natural. Así, quienes asistan podrán explorar el pasado y conectar este conocimiento con los retos del presente, comprendiendo la importancia del agua en la vida cotidiana y colectiva del territorio. Los cupos son limitados y la reserva se hace llena de expectativas, pues la experiencia, según el Museo de Bogotá, promete una reflexión profunda sobre la ciudad y su historia.

¿Cómo inscribirse en el recorrido 'Los caminos del agua' en el cumpleaños 488 de Bogotá?

Para participar en el recorrido patrimonial ‘Los caminos del agua’, que se realizará el 6 de agosto de 2026, usted debe inscribirse previamente diligenciando el formulario que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural ha puesto a disposición en línea. El evento es gratuito y los cupos son limitados, por lo que la recomendación oficial es asegurar su participación cuanto antes.

¿Cuál es el enfoque del recorrido 'Los caminos del agua' en el Centro Histórico de Bogotá?

El recorrido ‘Los caminos del agua’ se centra en mostrar cómo el agua ha sido protagonista en la historia y el desarrollo del Centro Histórico de Bogotá. A través de una experiencia guiada por el Museo de Bogotá, los asistentes exploran desde el primer acueducto hasta el impacto cultural y espacial del agua entre los antiguos y actuales habitantes, resaltando su papel como motor de poblamiento y elemento que define la identidad urbana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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