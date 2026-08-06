Una obra que llevaba años esperando por su puesta en funcionamiento finalmente comenzó a operar en La Guajira. Se trata del sistema que permite llevar agua cruda desde el embalse El Cercado hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable Corral de Piedra.

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La entrada en operación beneficiará a más de 45.000 habitantes de San Juan del Cesar y de los corregimientos de La Junta, La Peña y Curazao, quienes tendrán una nueva fuente para el abastecimiento de agua.

El proyecto hace parte del Multipropósito Río Ranchería y su puesta en marcha llega después de trabajos de mantenimiento y recuperación de la infraestructura que conecta el embalse con la planta. Entre las labores estuvieron la reparación y modernización de componentes de las líneas de conducción San Juan y Ranchería.

El funcionamiento del sistema también está relacionado con órdenes impartidas por el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de La Guajira, según informó la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).

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Más allá del suministro para los hogares, la infraestructura tiene impacto en una de las principales necesidades del departamento: el agua para el campo. El proyecto contempla el respaldo a los distritos de riego Ranchería y San Juan del Cesar, con capacidad para atender más de 18.500 hectáreas de producción agropecuaria.

Durante la puesta en funcionamiento, César Pachón, presidente de la ADR, destacó que el objetivo es que el recurso llegue tanto a las comunidades como a las zonas productivas.

“El agua no puede quedarse represada ni ser una promesa. Tiene que llegar a los hogares, sostener los cultivos y convertirse en bienestar para las comunidades”, dijo Pachón.

Con el inicio de operaciones, el proyecto da un paso importante para llevar agua a miles de habitantes del sur de La Guajira y ampliar la capacidad de abastecimiento para el sector agropecuario.

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