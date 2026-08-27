María Masip Zawady, conocida como ‘La Coco’ o ‘La Turca’, es una mujer oriunda de Santa Marta que en los últimos días quedó en el centro de una nueva polémica relacionada con el entorno del expresidente Gustavo Petro.

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Los señalamientos fueron revelados principalmente por Cambio y posteriormente ampliados por El Tiempo, medios que han relacionado a Masip con las llamadas ‘Mariposas amarillas’, un supuesto grupo de mujeres cercanas al entonces mandatario al que la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez atribuyó influencia en nombramientos y contratación estatal.

De acuerdo con Cambio, Masip conoció a Petro años antes de que llegara a la Presidencia, durante un evento social al que habría asistido por invitación de una amiga en común. Con la llegada del Pacto Histórico al poder, su nombre habría comenzado a ganar relevancia entre personas cercanas al Gobierno.

El dato particular es que Masip no aparece directamente como contratista del Estado ni ocupó un cargo público durante el Gobierno Petro, según la investigación de Cambio. Sin embargo, sus familiares sí tuvieron vínculos contractuales con entidades estatales.

Su hermano, Juan Manuel Masip Zawady, obtuvo contratos con Colombia Compra Eficiente, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) y la Alcaldía de Santa Marta. Los contratos reseñados por Cambio suman $291,7 millones y fueron realizados mediante contratación directa.

También aparece su prima, Martha Elena Zawady Rodríguez, periodista y productora de televisión, a quien diferentes investigaciones periodísticas relacionan con seis contratos estatales durante los últimos años del Gobierno Petro, por una suma que supera los $180 millones, según El Tiempo, mientras Cambio reportó contratos por $232 millones al incluir otros registros.

Uno de los episodios que más llamó la atención fue la llegada de Zawady, en agosto de 2025, como suplente en la junta directiva de Coosalud Inversa, sociedad vinculada a la Cooperativa Coosalud, en medio de la intervención estatal a esa organización.

Sin embargo, Zawady negó que su relación familiar con Masip hubiera influido en sus contratos. “María es prima mía, nunca ha intervenido ni recomendado mi trabajo, siempre he conseguido sola”, dijo a El Tiempo.

También aseguró que su paso por la junta de Coosalud Inversa fue circunstancial y sin remuneración: “Una posición sin mayor representatividad y sin honorarios”. Según su explicación, presentó su renuncia desde agosto de 2025 porque no tenía tiempo para cumplir esa función.

Sobre Masip también han circulado versiones más delicadas. El Tiempo, citando a Cambio, publicó que fuentes aseguraron que funcionarios y contratistas habrían reunido parte de sus ingresos para entregarle una mensualidad cercana a $15 millones, además de señalar que un hombre conocido como ‘Pacho’ habría puesto a su disposición un apartamento en el Chicó y un BMW. Estas afirmaciones corresponden a testimonios citados por el medio y no han sido acreditadas como hechos judicialmente probados.

La propia Masip rechazó los señalamientos. A cambio respondió: “No sé de qué me hablas” y pidió que no se le vincularan con esos hechos, pues sus familiares han logrado esos contratos por mérito propio.

Por ahora, su nombre permanece ligado a una investigación periodística sobre las supuestas ‘Mariposas amarillas’, pero no existe en la información entregada una condena o decisión judicial que establezca que Masip haya obtenido ilegalmente beneficios por su cercanía con Petro.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.