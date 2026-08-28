Por: El Espectador

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El Departamento Nacional de Planeación (DNP) se vio obligado a pronunciarse recientemente tras la filtración de una diapositiva que ha circulado en distintos espacios del Gobierno. En esta imagen, se plasman siete ejes denominados "milagros" que componen la propuesta titulada “patria milagro” atribuida a Abelardo de la Espriella. Los siete “milagros” están relacionados con conceptos como el amor, la vida, el servicio, la creatividad, la pertenencia, los sueños y el conocimiento, presentados como etapas centrales de su planteamiento.

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La polémica surgió, según información recogida por diversos medios, porque entre los puntos exhibidos en la diapositiva destacan ideas controversiales como la prohibición del matrimonio igualitario, la intención de revertir la legalización del aborto, la propuesta de propiciar el fin de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la legalización del porte de armas para ciudadanos considerados “decentes”. Además, plantea un posible “Plan Colombia II” en asocio con Estados Unidos e Israel, así como la eliminación de la llamada “ideología de género” de la educación, entre otros temas.

Al respecto, el DNP aclaró que “el documento filtrado no representa una decisión oficial”, sino que “corresponde a un insumo preliminar de un ejercicio técnico exploratorio, de carácter no determinante ni vinculante”. Según el propio comunicado del DNP, este tipo de documentos hacen parte de los procesos normales de planeación, en los que se analizan distintos escenarios y visiones del país. Por esto, enfatizaron que la aparición de un documento en estas mesas de trabajo no implica una postura institucional definitiva, sino que refleja el ejercicio técnico habitual.

Pese a este señalamiento, algunas posturas contempladas en la diapositiva ya han sido tema de pronunciamiento por parte del gobierno actual, como la consolidación de relaciones diplomáticas con Estados Unidos e Israel y el rechazo a lo que denominan "ideología de género" en la educación pública, postura reiterada por la ministra de Educación, Viviane Morales. No obstante, derechos como el matrimonio igualitario y el acceso al aborto legal hasta la semana 24 han sido avalados por la Corte Constitucional, lo que añade complejidad al debate.

Voces de la oposición, como la representante Laura Beltrán del Pacto Histórico, se han manifestado en contra de propuestas como la legalización del porte general de armas, advirtiendo sobre sus riesgos en materia de seguridad. Por su parte, el expresidente Juan Manuel Santos señaló que toda intención de modificar instituciones clave como la JEP necesitaría una reforma constitucional, recordando que intentos previos para realizar cambios de este tipo no han prosperado en el Congreso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el contexto de los actuales debates políticos?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un órgano judicial creado para investigar, juzgar y sancionar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado colombiano. En la actualidad, la posibilidad de modificar o incluso prescindir de la JEP ha generado debate político, ya que representa uno de los pilares del Acuerdo de Paz y su modificación requeriría procesos constitucionales rigurosos y acuerdos mayoritarios en el Congreso.

¿Qué significa el concepto de "ideología de género" en la discusión sobre reformas educativas?

El término “ideología de género” es empleado por ciertos sectores para describir políticas y contenidos educativos que reconocen la diversidad sexual y de género. En este contexto, el gobierno ha manifestado su intención de eliminar lo que consideran dicha ideología de los programas escolares, lo que ha suscitado debates sobre inclusión y derechos en la educación pública.

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