Por: El Espectador

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La demanda de justicia suele estar cargada de expectativas altas, marcadas por la necesidad de verdad, reparación y reconciliación inmediatas. Sin embargo, con frecuencia las instituciones encargadas de impartir justicia son juzgadas insuficientes o incluso fracasadas cuando no logran responder de manera plena a esas aspiraciones. De acuerdo con el análisis presentado, esta situación no es nueva: cada generación cree vivir una crisis inédita, creyendo que sus dilemas son únicos y sus mecanismos imperfectos.

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Ningún instrumento de justicia transicional ha surgido sin controversias. Según se narra, todos han enfrentado críticas por insuficiencia, politización, legitimidad o lentitud. Ejemplos históricos ilustran estos retos: el Tribunal de Núremberg —creado tras la Segunda Guerra Mundial— fue acusado, en su momento, de impartir la “justicia de los vencedores” y de aplicar leyes retroactivas. No obstante, con el tiempo, sus decisiones cimentaron las bases del derecho penal internacional. Por su parte, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia enfrentó señalamientos por procesos extensos, escasa participación de víctimas y alejamiento geográfico del lugar de los hechos. Pese a ello, su contribución transformó el derecho internacional al definir nuevas formas de responsabilidad y declarar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

La experiencia se repite en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, criticado por enfocarse en una sola parte del conflicto, pero vital en la definición legal de genocidio y violencia sexual. El Tribunal Especial para Sierra Leona fue cuestionado por concentrarse solo en altos mandos y procesar pocos casos, mientras que las Cámaras Extraordinarias en Camboya recibieron objeciones por interferencias políticas y demoras.

Esos reproches, aunque muchas veces justificados, no impidieron que estos modelos dejaran huellas profundas que superaron las polémicas que generaron. Hoy, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia se enfrenta a retos similares: críticas sobre su lentitud, costos y criterios, similares a las de otros contextos, según el texto. Aunque la JEP dialogó con modelos internacionales, en la discusión pública colombiana persiste la tendencia a ver sus problemas como propios y aislados.

Sin embargo, el mayor aporte de estos mecanismos no suele ser solo sus sentencias, sino su trabajo en reconstrucción de la verdad, preservación de archivos, protección de testimonios y reconocimiento de víctimas. Al final, estos tribunales fijan responsabilidades y protegen la memoria histórica, para que el pasado no sea ignorado, sino comprendido. El texto concluye que el verdadero legado reside en la capacidad de una sociedad para construir y sostener estas instituciones en momentos críticos, reconociendo que la perfección no es el criterio por el cual serán recordadas, sino por el valor de atreverse a enfrentar el pasado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Jurisdicción Especial para la Paz enfrenta críticas similares a otros tribunales internacionales?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta críticas sobre su lentitud, altos costos y criterios de selección de los máximos responsables, como lo experimentaron antes otros tribunales internacionales según el texto. Estas críticas emanan tanto de la falta de contexto en la discusión pública local como de las dificultades inherentes a los procesos de justicia transicional que se repiten en diferentes países, evidenciando que se trata de retos estructurales y no exclusivamente colombianos.

¿Cuál es el verdadero legado de los tribunales de justicia transicional según el texto?

El legado de los tribunales de justicia transicional, de acuerdo con el texto, va más allá de sus sentencias. Estos mecanismos aportan de manera fundamental a la reconstrucción de la verdad, a la preservación de archivos, a la protección de los testimonios y al reconocimiento de las víctimas. Así, fijan una verdad pública duradera y establecen responsabilidades, permitiendo que las futuras generaciones no tengan que empezar de cero cuando se enfrenten a intentos de negar el pasado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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