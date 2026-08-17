Por: El Espectador

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La crudeza de la guerra en Colombia dejó millones de muertos, desaparecidos y desplazados, quienes quedaron reducidos a cifras en informes oficiales y expedientes. Sin embargo, detrás de estos datos hay historias humanas: madres y padres que nunca dejaron de buscar respuestas sobre el destino de sus hijos, niños que crecieron con la ausencia de una figura familiar, y comunidades enteras que vieron partir a sus líderes. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue creada con la misión de juzgar y sancionar a los máximos responsables del conflicto armado, pero su labor ha ido más allá de lo judicial, pues busca devolver el rostro y la dignidad a esas víctimas anónimas, restaurar su lugar en la memoria colectiva y fortalecer el sistema democrático colombiano, según información recogida por El Espectador.

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Colombia enfrenta el reto de esclarecer la verdad en más de 10 millones de víctimas y casi 14 millones de hechos relacionados con el conflicto, lo que refleja la magnitud de una violencia extendida durante décadas. De acuerdo con datos del Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP y su plataforma Jupiter, reconstruir la verdad de estos hechos ha implicado cruzar más de 20 millones de registros y oír a cientos de comparecientes, parte de los más de 15.000 sometidos a esta jurisdicción. Hasta el momento, 214 imputados han reconocido públicamente su responsabilidad, un paso significativo en la reconstrucción del tejido social.

El dolor causado por la violencia no afecta solo a las víctimas directas; se extiende a familiares, esposas, hijos, nietos y hasta nuevas generaciones que heredaron una ausencia y preguntas sin respuestas. Con la justicia restaurativa, la verdad se convierte en un componente fundamental para sanar, al liberar a las familias de la carga de un sufrimiento arrastrado durante años. Las audiencias promovidas por la JEP visibilizan la humanidad tanto de víctimas como de responsables, quienes deben reconocer, frente a la sociedad, cómo sus actos impactaron la vida de miles.

Así, el proceso no obliga al perdón, pero devuelve a las víctimas la oportunidad de ser escuchadas y de ver su experiencia integrada a la memoria nacional. En cada aporte de la verdad y en cada responsabilidad asumida, el Estado colombiano se robustece. La JEP no solo aplica normas legales: encarna valores como la dignidad, la participación ciudadana y la búsqueda de la paz, generando confianza en la capacidad de las instituciones para responder a las heridas históricas más profundas, según resaltó una magistrada de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la jurisdicción.

¿Cuál es el papel de la JEP en la reconstrucción de la verdad en Colombia?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene como fin juzgar a los máximos responsables del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, su proceso va más allá del ámbito judicial, pues busca esclarecer la verdad mediante el cruce de millones de datos y el testimonio de los implicados, permitiendo que las víctimas recuperen su dignidad y que la sociedad reconozca el valor de cada historia individual dentro de la memoria nacional.

¿Cómo impacta la justicia restaurativa a las víctimas y sus familias en Colombia?

La justicia restaurativa, promovida por la JEP, permite que la verdad salga a la luz y llegue no solo a las víctimas directas, sino también a sus familias y futuras generaciones. Al reconocer públicamente los crímenes y escuchar a las víctimas, se liberan cargas emocionales y se restituye la dignidad de quienes han sufrido por años, ayudando a reparar el tejido social y emocional de la sociedad colombiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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