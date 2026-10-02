Por: El Espectador

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Durante una operación militar en el municipio de Jericó, ubicado en el suroeste del departamento de Antioquia, tres integrantes del Clan del Golfo fueron abatidos en un enfrentamiento con el Ejército Nacional. Entre los fallecidos se encuentra Cristian Camilo Chavarría Tapias, conocido como alias “Terry”, identificado por las autoridades como líder y principal responsable de homicidios en la región y señalado, además, de dirigir acciones delictivas que han afectado directamente tanto a la población civil como a miembros de la fuerza pública.

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De acuerdo con lo informado por el Ejército Nacional, tropas adscritas a la Séptima División lograron identificar una ubicación en la que distintos miembros del grupo armado ilegal estarían organizando la planeación de acciones criminales. La información oficial precisa que los sujetos pertenecían a la Subestructura Edwin Román, una de las facciones relevantes del Clan del Golfo en el departamento. El operativo, desarrollado de manera coordinada, buscaba evitar más hechos de violencia en la región y proteger a los habitantes frente a posibles ataques.

Alias “Terry”, cuya trayectoria criminal habría superado los cinco años, tenía una fuerte presencia e influencia en las subregiones del Nordeste y Suroeste de Antioquia. El Ejército Nacional indicó que este hombre estaba implicado en la organización y ejecución de homicidios selectivos, desplazamientos forzados de familias enteras y extorsiones dirigidas a varios sectores económicos, incluidos comerciantes, ganaderos, transportadores y mineros informales. Asimismo, se le señala como principal sospechoso en el asesinato de Andrés Felipe Herrera Quiroz, jugador reconocido de futsala, ocurrido en julio de 2025 en el municipio de Jardín.

La confrontación provocó que un soldado resultara herido, quien recibió atención inmediata de parte de los enfermeros militares de combate y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica especializada. En respuesta a estos hechos y buscando garantizar el control de la zona, las autoridades desplegaron más tropa en el área para fortalecer la presencia militar y prevenir futuras acciones delictivas.

¿Quién era alias “Terry” y cuál era su rol en el Clan del Golfo?

Alias “Terry”, identificado como Cristian Camilo Chavarría Tapias, era señalado por el Ejército Nacional como jefe criminal en el suroeste y nordeste de Antioquia. Tenía un historial de más de cinco años en actividades delictivas, siendo responsable de homicidios selectivos, desplazamientos forzados y extorsiones. También era el presunto autor del asesinato del jugador de futsala Andrés Felipe Herrera Quiroz, además de estar involucrado en disputas internas con otros grupos ilegales por el control territorial.

¿Qué consecuencias tuvo el operativo militar en Jericó contra la Subestructura Edwin Román?

El operativo efectuado en el municipio de Jericó tuvo como resultado la muerte de tres integrantes de la Subestructura Edwin Román, incluida la baja de alias “Terry”. Un soldado resultó herido, pero recibió atención médica oportuna. Las autoridades incrementaron el despliegue militar en la zona para reforzar la seguridad y prevenir represalias o nuevos hechos violentos tras la operación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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