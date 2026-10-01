Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una contundente operación de la Fuerza Pública contra la minería ilegal se llevó a cabo en el sur del Tolima, afectando directamente a zonas rurales de Chaparral y Coyaima. Los procedimientos, confirmados por la gobernadora Adriana Magali Matiz, se realizaron durante esta semana con la participación coordinada del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Además, la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros también brindó su apoyo, reforzando la estrategia desde el inicio de las acciones.

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El balance entregado por la mandataria departamental resalta la intervención en tres unidades de producción minera. Como resultado, las autoridades destruyeron tres excavadoras, cuatro motores industriales Cummins, cuatro clasificadoras y una planta eléctrica. Durante los operativos, también se realizó la incautación de un camión y material de guerra, demostrando la magnitud de las estructuras que operaban en la zona. Este despliegue representó un golpe económico notable para los responsables, pues la maquinaria destruida equivale a una pérdida superior a 1.800 millones de pesos. Además, la capacidad de producción de oro de las minas intervenidas se calculó en aproximadamente 9.000 gramos mensuales, una cifra significativa que evidencia el impacto de la extracción ilegal sobre los recursos naturales de la región.

La gobernadora Matiz, al compartir los resultados de la operación, enfatizó la importancia de frenar las estructuras criminales que buscan financiar economías ilícitas mediante el aprovechamiento ilícito de recursos del departamento. De acuerdo con sus declaraciones, estas acciones forman parte de una estrategia integral que pretende identificar y neutralizar los puntos críticos de extracción ilegal de oro en el sur del Tolima. La mandataria también aseguró que los operativos continuarán, reforzando la defensa de los territorios afectados y priorizando la protección de los recursos naturales para evitar que el delito siga siendo una fuente de riqueza para organizaciones criminales.

¿Cuál fue el impacto económico de la operación contra la minería ilegal en el sur del Tolima?

El impacto económico de la operación se refleja en la destrucción de maquinaria valorada en más de 1.800 millones de pesos y la interrupción de la producción mensual estimada en 9.000 gramos de oro. Estas pérdidas afectan directamente a las estructuras dedicadas a la minería ilegal, debilitando su capacidad operativa y sus fuentes ilegales de financiación.

¿Qué entidades participaron en los operativos contra la minería ilegal en Chaparral y Coyaima?

En los operativos participaron el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros. Esta colaboración permitió una acción conjunta y coordinada para intervenir tres unidades de producción minera y decomisar diversos equipos y materiales utilizados para la explotación ilegal de oro en los municipios de Chaparral y Coyaima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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