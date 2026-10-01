La propuesta de militarizar tres localidades de Bogotá recibió respuesta del Distrito. El secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró que el Ejército ya participa en las labores de seguridad de la ciudad y que plantear su llegada como una novedad desconoce el trabajo que actualmente se adelanta.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Piden a De la Espriella que militarice estas 3 zonas de Bogotá: robos y homicidios no paran)

Esa solicitud fue presentada por el concejal Julián Uscátegui y el representante José Jaime Uscátegui, quienes pidieron militarizar Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, al considerar que en estos sectores existe presencia de estructuras delincuenciales.

Restrepo sostuvo que la participación de las Fuerzas Militares ya hace parte de la estrategia de seguridad de Bogotá y se desarrolla dentro de las competencias establecidas para el Ejército.

Lee También

“Pensar que en Bogotá no ha participado el Ejército en la construcción de seguridad o es un desconocimiento de las condiciones de la ciudad y del trabajo que se hace acá o, por el contrario, es una mala lectura del panorama estratégico”, afirmó el funcionario.

#EnPunto | El Distrito respondió a las solicitudes de militarizar Bogotá planteadas por el representante José Jaime Uscátegui y el concejal Julián Uscátegui. Durante la conmemoración de los 10 años de la Secretaría de Seguridad, el secretario César Restrepo aseguró que el… pic.twitter.com/2elqLGkFiJ — Canal 1 (@Canal1_Col) October 1, 2026

Distrito responde a propuesta de militarización de Bogotá

El secretario de Seguridad fue enfático en señalar que el Ejército ya está presente en la capital y que existe coordinación con la Brigada 13, por lo que la discusión no parte de una ausencia de las Fuerzas Militares.

Según el funcionario, ya se trabaja con más de 10.000 soldados en Bogotá y Cundinamarca y acompaña acciones de seguridad. Restrepo también señaló que el homicidio se redujo hasta en 9 % en Ciudad Bolívar, una de las localidades incluidas en la solicitud.

Restrepo pidió aumentar el número de policías en Bogotá

Aunque defendió la participación actual del Ejército, Restrepo reconoció que la ciudad necesita fortalecer otras capacidades para enfrentar la delincuencia.

“Si la preocupación es que la lucha contra el crimen tiene que dar más resultados, pues, necesitamos más policías. Necesitamos más investigadores. Necesitamos procesos en la rama judicial que avancen más rápido y que castiguen”, afirmó.

De esta manera, la respuesta del Distrito plantea que el debate sobre seguridad en Bogotá no se limita a aumentar la presencia militar, sino también a reforzar el pie de fuerza policial, la investigación criminal y la capacidad de la justicia.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.