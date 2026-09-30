El concejal de Bogotá Julián Uscátegui le envió un mensaje al presidente Abelardo de la Espriella para pedirle que intervenga en la seguridad de la capital y anunció una particular disposición para apoyar esa tarea.

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En un video publicado en sus redes sociales, el cabildante se dirigió directamente al mandatario y utilizó una expresión que rápidamente llamó la atención.

El concejal sostuvo que la seguridad de Bogotá debería ser asumida por el Gobierno Nacional y cuestionó la actuación de la administración distrital frente a la delincuencia.

“Por favor, asuma usted la seguridad de Bogotá, porque aquí ni el alcalde ni su impresentable secretario de Seguridad han querido enfrentar a los bandidos como deberían”, aseguró.

Uscátegui hizo esas declaraciones mientras reclamaba una mayor presencia de la Fuerza Pública en diferentes zonas de la ciudad.

Presidente @DELAESPRIELLAE, en Bogotá también queremos ver a los criminales embolsados. Ponga usted la fuerza, que nosotros ponemos las bolsas. Pero, por favor, asuma la seguridad de la ciudad. Lamentablemente, ni el Alcalde ni su secretario de Seguridad han querido enfrentar a… pic.twitter.com/vUZClCgMBy — Julián Uscátegui (@JulUscategui) September 30, 2026

Uscátegui pidió militarizar Bogotá

Durante el video, el concejal planteó que, desde su perspectiva, una de las medidas necesarias para enfrentar la situación de seguridad en Bogotá es aumentar la presencia militar y fortalecer las capacidades de la Policía.

“Aquí hay que militarizar Bogotá, hay que fortalecer a nuestra Policía y desplegar las capacidades de nuestra Fuerza Pública en todo el territorio”, sostuvo.

El cabildante también pidió que las autoridades actúen contra los responsables de delitos como homicidio, robo y extorsión.

Según Uscátegui, los ciudadanos están siendo afectados por hechos delincuenciales que, afirmó, ocurren incluso durante el día.

“Estos criminales dichosos como Pedro por su casa, asesinando, robando y extorsionando bogotanos absolutamente todos los días. A plena luz del día”, manifestó.

La propuesta del concejal implica una participación más activa de la Fuerza Pública en las labores de seguridad de la capital, un asunto que involucra tanto las competencias de las autoridades distritales como las del Gobierno Nacional.

Uscátegui habló de “dar de baja” a delincuentes que se resistan

El concejal también se refirió a la posibilidad de que integrantes de la Fuerza Pública utilicen la fuerza letal durante procedimientos contra delincuentes.

“Que capturen a estos delincuentes, o en su defecto, que los den de baja, que los neutralicen si se resisten a la persecución del Estado”, afirmó.

La declaración se produjo en medio de su llamado al Gobierno Nacional para que despliegue mayores capacidades de seguridad en Bogotá. El concejal cerró su mensaje asegurando que los habitantes de la capital no deberían continuar viviendo con temor por los problemas de seguridad.

“Los bogotanos no podemos seguir viviendo con miedo, afectados en nuestra seguridad y nuestra tranquilidad”, concluyó.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.